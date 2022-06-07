Про це 7 червня повідомили в Офісі генерального прокурора. Зазначили, що поранені 467 дітей.
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"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – зазначили в Офісі генпрокурора.
Зафіксували таку кількість постраждалих дітей в українських областях:
- у Донецькій області –190;
- у Київській – 116, у Києві – 16;
- у Харківській – 112;
- у Чернігівській – 68;
- у Луганській – 53;
- у Херсонській – 52;
- у Миколаївській - 47;
- у Запорізькій – 29;
- у Сумській – 17;
- у Житомирській – 15.
Також прокурори повідомили, що 3 червня на пляжі Маріуполя загинули двоє людей через вибух міни. Одним із вбитих був восьмирічний хлопчик.
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Слід повідомляти про злочини окупантів
Росіяни безперервними бомбардуваннями та обстрілами пошкодили вже 1940 закладів освіти. З них неможливо відбудувати 184 з них зруйновано повністю.
В Офісі генпрокурора закликають надавати відому інформацію про воєнні злочини щодо дітей. Зробити це можна через єдиний доказовий хаб за посиланням – warcrimes.gov.ua. Також доступні для звернень номери телефонів +380961004438, +380683235856.
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Хлопчик створив "Маріупольський щоденник"
Автором "Маріупольського щоденника" є восьмирічний Єгор Кравцов. Він з початку повномасштабного вторгнення перебував в блокадному Маріуполі. Врятуватися з сім'єю вдалось лишень 3 червня, на сотий день війни.
Мама хлопчика Олена розповіла, що виїхали з окупованого міста усією сім'єю. Вони евакуювались у такому складі – мати, бабуся Тетяна та двоє дітей Єгор і Вероніка. Олена зазначила, що вона та діти отримали поранення. Люди всі пройшли "фільтрацію". Наразі вони перебувають у Запоріжжі й планують переїхати до Києва.