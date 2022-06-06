Про це 24 каналу розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов. За його словами, це страшна зброя, яка руйнує усе довкола.
До теми Росіяни ослаблені, бо ЗСУ успішно атакують в Сєвєродонецьку, – ISW
"Зафіксовано передислокацію у район Сєвєродонецька новітніх російських САУ "Малка". Це 203 калібр, дальність ураження – до 40- 50 кілометрів", – розповів військовий експерт.
Росія змінила тактику
За словами Снєгирьова, під час штурму Сєвєродонецька російська армія змінила тактику. Тепер передні "штурмові загони" – це виключно вояки так званого "другого армійського корпусу" окупованої території Луганщини.
Тобто росіяни вже не ризикують йти на штурм, бо чудово розуміють, що кількість військових втрат – це демотивуючий фактор всередині самої Росії.
Снєгирьов також додав, що плани Росії щодо створення оперативного оточення поблизу Сєвєродонецька та Лисичанська розбиті вщент завдяки Збройним Силам України.
Що відбувається у Сєвєродонецьку: останні новини
- Російські окупанти зосередили всі свої зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей, тож там тривають найзапекліші бої. Зокрема, на Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював українських військових з мінометів та артилерійських систем різного типу.
- За даними Генштабу, Збройні Сили України утримують контроль у Сєвєродонецьку. Бої далі тривають у східній частині міста. Водночас наші воїни руйнують намагання російських окупантів взяти під контроль автошлях Бахмут – Сєвєродонецьк.
- Росія продовжує насильно мобілізовувати чоловіків з тимчасово захоплених територій Донеччини та Луганщини. Їх "кидають" у криваві бої за Сєвєродонецьк.
- За словами Володимира Зеленського, Сєвєродонецький та Запорізький напрямки є найскладнішими ділянками для ЗСУ на фронті. Попри те, що російські загарбники мають перевагу в особовому складі, українські військові гідно тримають оборону.
Снєгирьов розповів про дії російських військових на Луганщині: дивіться відео