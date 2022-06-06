Про це 24 каналу розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов. За його словами, це страшна зброя, яка руйнує усе довкола.

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"Зафіксовано передислокацію у район Сєвєродонецька новітніх російських САУ "Малка". Це 203 калібр, дальність ураження – до 40- 50 кілометрів", – розповів військовий експерт.

Довідка. САУ "Малка" – модернізований варіант 2С7 "Піон", калібру 203 міліметри. Вона призначена для ліквідації особливо захищених пунктів управління військами, артилерії, мінометів, броньованої техніки, тилів і живої сили противника. Екіпаж САУ – 6 осіб. Режимна скорострільність – 50 пострілів на годину.

Росія змінила тактику

За словами Снєгирьова, під час штурму Сєвєродонецька російська армія змінила тактику. Тепер передні "штурмові загони" – це виключно вояки так званого "другого армійського корпусу" окупованої території Луганщини.

Дмитро Снєгирьов Військовий експерт Тобто росіяни вже не ризикують йти на штурм, бо чудово розуміють, що кількість військових втрат – це демотивуючий фактор всередині самої Росії.

Снєгирьов також додав, що плани Росії щодо створення оперативного оточення поблизу Сєвєродонецька та Лисичанська розбиті вщент завдяки Збройним Силам України.

Що відбувається у Сєвєродонецьку: останні новини

Російські окупанти зосередили всі свої зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей, тож там тривають найзапекліші бої. Зокрема, на Сєвєродонецькому напрямку ворог обстрілював українських військових з мінометів та артилерійських систем різного типу.

За даними Генштабу, Збройні Сили України утримують контроль у Сєвєродонецьку. Бої далі тривають у східній частині міста. Водночас наші воїни руйнують намагання російських окупантів взяти під контроль автошлях Бахмут – Сєвєродонецьк.

Росія продовжує насильно мобілізовувати чоловіків з тимчасово захоплених територій Донеччини та Луганщини. Їх "кидають" у криваві бої за Сєвєродонецьк.

За словами Володимира Зеленського, Сєвєродонецький та Запорізький напрямки є найскладнішими ділянками для ЗСУ на фронті. Попри те, що російські загарбники мають перевагу в особовому складі, українські військові гідно тримають оборону.

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