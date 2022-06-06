Як повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, внаслідок цього спалахнула пожежа.

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У будівлі сталася пожежа, але люди, на щастя, не постраждали. Дякуючи рятувальникам, вогонь вдалося оперативно загасити.

В інших районах області наразі все спокійно. Російських окупаційних військ в нашому регіоні немає.Перемога буде за нами. Все зруйноване відбудуємо,

– сказав Лукашук.

Пожежа в Дніпрі: головне

Удень 3 червня мешканці Дніпра помітили стовпи диму. Тоді з'являлися перші повідомлення про вибухи й припущення про "прильоти". Однак ні в місті, ні в області не було повітряної тривоги. Згодом у ДСНС повідомили, що у місті виникла пожежа на одному з підприємств. Пожежа в ангарі спалахнула близько 16:30. На місце трагедії одразу прибули рятувальники.

У Головному управлінні ДСНС Дніпропетровської області розповіли, що на підприємстві, на якому виникла пожежа, переробляли в біопаливо вторинну сировину – пластик та резину.

У металевому ангарі підприємства вибухнули балони з пропан-бутаном, через що виникла пожежа. На місці пожежі працювали 17 пожежників та 4 одиниці спеціальної техніки.

Попередні обстріли Дніпропетровщини

У ніч проти 1 червня окупанти били по Зеленодольській громаді області. На щастя, так само обійшлося без постраждалих.

Увечері того ж дня російські окупанти випустили 3 ракети на Дніпропетровщину з реактивних систем залпового вогню "Торнадо". Ракети вдарили по Синельниківському районі. Однак сигналу повітряної тривоги в області не було.

2 червня Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що на Криворізькому напрямку російські окупанти були вимушені перейти в режим оборони. Українські військові стримують ворога.

У ніч проти 3 червня російські військові обстріляли одне з сіл Зеленодольської громади. Ворожий снаряд влучив прямим попаданням у житловий будинок. Унаслідок цього травм зазнала сім'я – жінка та 2 дітей. Загалом росіяни завдали значного руйнування для населеного пункту. Уранці окупанти здійснили повторний обстріл, однак, на щастя, цього разу обійшлося без постраждалих.

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