Тут пошкоджені житлові будинки, гуртожитки, Харківський фізико-технічний інститут, де розташована дослідна ядерна установка "Джерело нейтронів". Про те, що тут відбувається нині та як виживає населення – сайту 24 каналу ексклюзивно розповіли місцеві жителі.

Читайте Це жах, скрізь діри, – житель Харкова розповів, як у 50 років став безпритульним через Росію

Життя під постійними обстрілами

З першого дня повномасштабного вторгнення люди масово почали покидати рідні домівки. З десяти тисяч приписаних мешканців району сьогодні тут налічується близько 150 людей. Більшість з них – люди літнього віку, яким нікуди їхати.

Раз на тиждень сюди привозять гуманітарну допомогу, яку потім розносять усім жителям. Журналістам сайту 24 каналу вдалося побувати у районі П'ятихаток та поспілкуватися з місцевим населенням. На вулицях через постійну небезпеку обстрілів тут рідко можна побачити людей.

Район Харкова П'ятихатки / Фото Аліни Туришин, 24 канал:

75-річна Ада сиділа на лавці в очікуванні гуманітарної допомоги. Вона плуталася в днях і перше, що запитала, коли побачила нас: "Який сьогодні по порядку день?". Виявилося, що за допомогою вона прийшла на день раніше. Жінка живе тут геть одна, світла, води та газу – немає. Вона погано чує та бачить, однак їхати з дому не хотіла.

Під'їзди в будинку постраждали, вікна вибиті. Прилетів снаряд. Я не боюся смерті. Мені вже багато. Мені без різниці. Падає, гримить, але нічого, я не боюся,

– сказала вона.

Мешканка району Ада / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Юрій Курило вийшов на вулицю, щоб набрати води. Він розповів, що живеться тут важко, а люди ховаються, адже обстріли тривають безперервно. Чоловіку 82 роки і 60 із них він присвятив науці.

За професією Курило – фізик та працює в Інституті високих технологій ХНУ імені В.М. Каразіна. Тут він залишився разом із дружиною. Чоловік зазначив, що "російські окупанти побили Інститут світового рівня. І це великий гріх перед світовою наукою – стріляти в такий заклад".

В цій професії я 60 років і поки що не збираюся її кидати. Вона дуже цікава. Я приношу якусь користь і радий цьому. У мій будинок влучив снаряд та пробив його навстіж. Мало хто залишився тут. Таке ось нам влаштували ці поганці з Росії. Будем сподіватися, що скоро це закінчиться. І ми будемо його відновлювати,

– додав він.

Юрій Курило, фізик Інституту високих технологій ХНУ імені В.М. Каразіна / Фото Аліни Туришин, 24 канал

75-річна Світлана розповіла, що дуже любить П'ятихатки і не хоче нікуди їхати. Додала, що звикла до постійних обстрілів та вже не звертає уваги. Разом з іншими мешканцями виходить прибирати рідний район.

Мій будинок вцілів на половину. Зі сторони Русько-Лозової повністю куток п'ятого поверху відбитий. До мене залетів снаряд у четвертий під'їзд. У будинку ні одного вікна. Світла немає, вода ледь-ледь. Газ то з'являється, то зникає,

– зазначила вона.

75-річна Світлана / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Деякі мешканці району відмовляються розмовляти. Як от 80-річна Лариса. Жінка вийшла, щоб знайти свого кота. І зі слізьми сказала, що приїхала сюди дуже давно з Узбекистану, щоб закінчити Інститут. А тут почалася війна.

75-річний Василь постійно ночує у підвалі власного будинку. Чоловік працює електриком котельні, тому не міг покинути дім, бо "професія – відповідальна і в будь-який момент його могли викликати".

75-річний Василь / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Він розповів, що у кожному будинку є призначений староста, тобто відповідальна людина. Сам чоловік багато жартує та кличе подивитися, де він спить. У підвалі будинку лежать матраци, теплий одяг та продукти.

Будинок після влучення снаряда / Фото Аліни Туришин, 24 канал

Він знайомить нас з Оленою. Жінка розповіла, що прожила у підвалі 45 днів, а потім "психіка не витримала, тому вирішила поїхати разом із чоловіком". Вона пригадала, як 27 лютого вийшла на вулицю і почула свист.

Я швидко забігла у під'їзд. Як тільки я закрила двері – влучила касетна бомба. Все пробило наскрізь кулями. 45 днів прожили у підвалі, потім виїхали до Львова. Сьогодні повернулися, але ми поки що тут жити не будемо, бо тут небезпечно,

– сказала вона.

П'ятихатки після обстрілів росіянами / Фото Аліни Туришин, 24 канал:

Володимир також не покидав рідний дім. Він закликав нас триматися біля стін, бо "Гради" можуть прилетіти будь-коли та куди завгодно". Чоловік розповів, що тут перебуває його рідна мати, вона хворіє. Також він доглядає за іншими літніми людьми, які залишилися одні.

Важливо Сипалася штукатурка, бігали люди і з'явилися поранені, – лікар про жахливі обстріли Харкова

Володимир / Фото Аліни Туришин, 24 канал

З першого дня район Харкова – Північна Салтівка – штурмували через нас. Ми та район Олексіївка були основними напрямками ударів. Всі виїхали. Люди, як тварини, привикають до страху. Ви лякаєте нас, бо ви ходите по відкритих дорогах, а ми – під будинками. Тут побите все,

– сказав він.

За словами Володимира, бували й такі дні, коли за годину "приходило" до п'яти пакетів "Градів".

Додамо, що ворог намагався атакувати українські позиції на Ізюмщині. Однак успіху не мав і змушений був відступити, зазнавши втрат. На північному та північно-східному напрямку окупанти зосередили увагу на обороні. Збройні Сили України намагаються просуватися вперед. За минулу добу, 5 травня, окупанти обстрілювали з РСЗВ Салтівський та Слобідський райони Харкова, Харківський, Ізюмський та Чугуївський райони області. В Харкові є влучання в житловий будинок. Загалом в області протягом доби троє загиблих та десять поранених.