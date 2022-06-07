Внаслідок обстрілів в Лисичанську постраждало дві людини. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай 7 червня.

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Масовий обстріл Лисичанська Росіяни обстріляли в Лисичанську ринок, гірничий коледж та школу, де постраждали дві людини, бої за Сєвєродонецьк – у розпалі,

– мовиться в повідомленні.

Через атаки виникла масштабна пожежа. Декілька годин рятувальники ліквідовували загоряння торговельних павільйонів ринку загальною площею 1 000 квадратних метрів. Полум’я вдалося загасити лише ближче до вечора.

Наслідки ворожих обстрілів Лисичанська / Фото Сергія Гайдая

Пошкоджені також навчальні заклади міста – будівля гірничо-індустріального фахового коледжу, яка практично вигоріла та загальноосвітня школа. Звідти евакуювали двох постраждалих. Ще трьох поранених у Лисичанську і Привіллі госпіталізували до лікувальних закладів інших регіонів. Серед них є два чоловіки та жінка.

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Зранку 6 червня російські окупанти масово обстріляли Золоте. Там, за попередніми даними, зруйновано одразу 13 будинків. Удень росіяни вдарили по Гірському. Як наслідок, 11 пошкоджених будинків.

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Обстріли на Донецькому напрямку теж не припиняються. Окрім артилерійських атак, російські окупанти завдали авіаційних ударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському напрямку активних ворожих дій не зафіксовано. Росіяни завдали ракетного удару по Миколаївці. Ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили наступ загарбника в напрямках Нагірного, Берестового, Криничного, Рот.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському напрямках активних дій не було.

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