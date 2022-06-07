В результате обстрелов в Лисичанске пострадали два человека. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 7 июня.
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Из-за атак возник масштабный пожар. Несколько часов спасатели ликвидировали возгорание торговых павильонов рынка общей площадью 1000 квадратных метров. Пламя удалось потушить только ближе к вечеру.
Последствия вражеских обстрелов Лисичанская / Фото Сергея Гайдая
Повреждены также учебные заведения города – здание горно-индустриального профессионального колледжа, практически выгоревшая и общеобразовательная школа. Оттуда эвакуировали двоих пострадавших. Еще трое раненых в Лисичанске и Привилле госпитализировали в лечебные учреждения других регионов. Среди них есть два мужчины и женщина.
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Утром 6 июня российские кафиры массово обстреляли Золотое. Там, по предварительным данным, разрушены сразу 13 домов. Днем русские ударили по Горному. Как следствие, 11 поврежденных домов.
Ситуация на Донбассе: данные Генштаба
- Обстрелы на Донецком направлении тоже не прекращаются. Кроме артиллерийских атак, российские кафиры нанесли авиационных ударов с самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
- На Лиманском направлении активные вражеские действия не зафиксированы. Россияне нанесли ракетный удар по Николаевке. Враг продолжает штурм Северодонецка, боевые действия продолжаются.
- На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили наступление захватчика в направлениях Нагорного, Берестового, Криничного, Рот.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском направлениях активных действий не было.