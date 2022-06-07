В результате обстрелов в Лисичанске пострадали два человека. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай 7 июня.

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Массовый обстрел Лисичанска Россияне обстреляли в Лисичанске рынок, горный колледж и школу, где пострадали два человека, бои за Северодонецк – в разгаре,

– говорится в сообщении.

Из-за атак возник масштабный пожар. Несколько часов спасатели ликвидировали возгорание торговых павильонов рынка общей площадью 1000 квадратных метров. Пламя удалось потушить только ближе к вечеру.

Последствия вражеских обстрелов Лисичанская / Фото Сергея Гайдая

Повреждены также учебные заведения города – здание горно-индустриального профессионального колледжа, практически выгоревшая и общеобразовательная школа. Оттуда эвакуировали двоих пострадавших. Еще трое раненых в Лисичанске и Привилле госпитализировали в лечебные учреждения других регионов. Среди них есть два мужчины и женщина.

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Утром 6 июня российские кафиры массово обстреляли Золотое. Там, по предварительным данным, разрушены сразу 13 домов. Днем русские ударили по Горному. Как следствие, 11 поврежденных домов.

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Обстрелы на Донецком направлении тоже не прекращаются. Кроме артиллерийских атак, российские кафиры нанесли авиационных ударов с самолетов и вертолетов. Основные усилия агрессор сосредоточил на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Лиманском направлении активные вражеские действия не зафиксированы. Россияне нанесли ракетный удар по Николаевке. Враг продолжает штурм Северодонецка, боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении украинские защитники успешно отразили наступление захватчика в направлениях Нагорного, Берестового, Криничного, Рот.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском направлениях активных действий не было.

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