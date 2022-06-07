Найскладнішою ситуація залишається на Луганщині та Донеччині. Ворог обстрілює області з усіх можливих видів зброї. Про це повідомили в ранковому зведенні Генштабу 7 червня.

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Ситуація на напрямках зранку 7 травня

Волинський і Поліський

На Волинському та Поліському напрямках досі існує загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі. Військове командування Білорусі створює південне оперативне командування.

Це передбачає збільшення чисельності збройних сил Білорусі до 80 тисяч осіб. Комплектування військових частин технікою та озброєнням планують здійснювати за допомогою технічних засобів, що перебувають на зберіганні.

Сіверський

На Сіверському напрямку російські окупанти активних дій не проводили. На українсько-російському кордоні далі утримують у прикордонних районах Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп.

З території Росії загарбники обстрілюють з мінометів підрозділи ЗСУ біля Ходиного та Великої Писарівки Сумської області.

Харківський і Слов'янський

На Харківському напрямку ворог утримує зайняті території, стримує просування наших військ. Також він дистанційно мінує місцевість у напрямку наступу ЗСУ на Рубіжне.

На Слов'янському напрямку російські окупанти наступають на Ізюм та Слов’янськ, намагаються просунутись у напрямку Довгенького і Долини.

Ворог обстрілює позиції ЗСУ у районах Базалівки, Бражківки, Грушувахи; застосовує БпЛА.

Напрямки Донбасу

На Донецькому напрямку, окрім артилерійських обстрілів, ворог завдав авіаударів із літаків та вертольотів. Основні зусилля агресор зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках.

На Лиманському напрямку противник активних дій не було. Росіяни завдали ракетного удару по Миколаївці. Ворог продовжує штурм Сєвєродонецька, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку українські війська успішно протидіяли і відбили наступ загарбника в напрямках Нагірного, Берестового, Криничного, Рот.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському напрямках активних дій не зафіксовано.

Запорізький та Південнобузький

На Запорізькому напрямку ситуація не змінилася.

На Південнобузькому напрямку окупанти зосереджують основні зусилля на покращенні свого тактичного положення, утриманні зайнятих територій, поповненні боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів.

Українські гелікоптери завдали ударів по скупченнях ворожих сил на Херсонщині, а літаки – по складах боєприпасів на Миколаївщині. Росіяни втратили понад 20 осіб та до 10 одиниць військової техніки.

Окупанти наступали в напрямку Лозове – Біла Криниця, але безрезультатно.

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