Из-за полномасштабного вторжения России на территорию Украины и активных боевых действий в нашем государстве, возникла необходимость создавать благотворительные фонды, которые бы помогали украинским ветеранам восстанавливаться после ранений. Важно, что за поддержкой может обратиться каждый военный, который в этом нуждается.

Заместитель директор Благотворительного фонда "Твое будущее" Евгений Литвинов рассказал 24 Каналу, что государство покрывает большую часть запросов, которые отличаются своей сложностью. Волонтеры же, как более гибкая система, помогают в других случаях, требующих быстрых решений.

Какова реабилитация в фонде "Твое будущее"?

Евгений Литвинов отметил, что фонд "Твое будущее" помогает с реабилитацией в нескольких направлениях. Говорится и о сложных случаях – проблемы опорно-двигательного аппарата, и о санаторно-восстановительной реабилитации, которая помогает военнослужащим, которые в течение войны "исчерпали лимиты своего организма".

Он отметил, что фонд в среднем выделяет на помощь одному военному 42 тысячи гривен. Однако эта цифра колеблется, ведь иногда хватает меньше денег, или же необходима значительно большая сумма.

Мы не отказываем военным, если сумма большая. Суть таких частных программ в том, что они гибкие. Если военному нужна операция, которую не покрывает пакет НСЗУ, то мы можем приобрести все необходимое, чтобы прооперировать человека, а не ждать, пока до него дойдет очередь,

– сказал он.

Частные программы реабилитации уникальны тем, что позволяют быстро принимать решения, когда это необходимо. Кроме того, для восстановления важным является фактор комплексной помощи.

Справка. Пакет НСЗУ – это перечень услуг, которые гражданин имеет право получить бесплатно или за частичную оплату в медицинских учреждениях, которые имеют договор с Национальной службой здоровья Украины.

Литвинов подчеркнул, что работа с психологами, комфортная атмосфера, возможность видеться и получать поддержку от своих близких – все вместе способствует качественной реабилитации.

Что помогает фонду организовывать качественную реабилитацию?

По словам заместителя директора Благотворительного фонда "Твое будущее", важнейшим, что помогает развивать фонд, чтобы реабилитация военных проходила удачно – это поддержка общества.

Без общества, без помощи людей мы бы не смогли системно заниматься восстановлением военных. На разных этапах, разные люди всячески помогали нам,

– отметил Евгений Литвинов.

Он посоветовал людям, которые нуждаются в реабилитации, или имеют близких, которым это нужно, обращаться в службу сопровождения частей или бригад. Там уже помогут выбрать фонд, с которым можно будет начать сотрудничество. Также можно выбрать фонд самостоятельно и обратиться туда напрямую.

Как присоединиться к поддержке фонда "Твое будущее"?

Литвинов добавил, что присоединиться к фонду "Твое будущее" можно или на веб-сайте, или в Instagram, там будет видно, какие есть актуальные проекты. Люди, которые нуждаются в помощи, могут обращаться за ней в соцсетях, там, по его словам, на запросы реагируют очень быстро.

Важная, что фонд оказывает помощь не только военнослужащим, которые есть сейчас в армии, но и добровольцам и тем, кто уже не служит.