Через повномасштабне вторгнення Росії на територію України та активні бойові дії у нашій державі, виникла потреба створювати благодійні фонди, які б допомагали українським ветеранам відновлюватись після поранень. Важливо, що за підтримкою може звернутись кожен військовий, який цього потребує.

Заступник директор Благодійного фонду "Твоє майбутнє" Євген Литвинов розповів 24 Каналу, що держава покриває більшу частину запитів, які відрізняються своєю складністю. Волонтери ж, як більш гнучка система, допомагають в інших випадках, які потребують швидких рішень.

Дивіться також 85% поранених, навіть з протезами, вертаються на службу в армію, – інтерв'ю з Оленою Толкачовою

Якою є реабілітація у фонді "Твоє майбутнє"?

Євген Литвинов зауважив, що фонд "Твоє майбутнє" допомагає із реабілітацією у кількох напрямках. Мовиться і про складні випадки – проблеми опорно-рухового апарату, і про санаторно-відновлювальну реабілітацію, яка допомагає військовослужбовцям, які протягом війни "вичерпали ліміти свого організму".

Він зауважив, що фонд в середньому виділяє на допомогу одному військовому 42 тисячі гривень. Проте ця цифра коливається, адже іноді вистачає менше грошей, або ж необхідна значно більша сума.

Ми не відмовляємо військовим, якщо сума велика. Суть таких приватних програм в тому, що вони гнучкі. Якщо військовому потрібна операція, яку не покриває пакет НСЗУ, то ми можемо придбати все необхідне, щоб прооперувати людину, а не чекати, поки до неї дійде черга,

– сказав він.

Приватні програми реабілітації унікальні тим, що дозволяють швидко приймати рішення, коли це необхідно. Крім того, для відновлення важливим є фактор комплексної допомоги.

Довідка. Пакет НСЗУ – це перелік послуг, які громадянин має право отримати безкоштовно або за часткову оплату в медичних закладах, які мають договір з Національною службою здоров'я України.

Литвинов підкреслив, що робота із психологами, комфортна атмосфера, можливість бачитись і отримувати підтримку від своїх близьких – все разом сприяє якісній реабілітації.

Що допомагає фонду організовувати якісну реабілітацію?

За словами заступника директора Благодійного фонду "Твоє майбутнє", найважливішим, що допомагає розвивати фонд, аби реабілітація військових проходила вдало – це підтримка громади.

Без громади, без допомоги людей ми б не змогли системно займатися відновленням військових. На різних етапах, різні люди всіляко допомагали нам,

– наголосив Євген Литвинов.

Він порадив людям, які потребують реабілітації, або мають близьких, яким це потрібно, звертатись до служби супроводу частин або бригад. Там вже допоможуть обрати фонд, з яким можна буде розпочати співпрацю. Також можна обрати фонд самостійно і звернутись туди напряму.

Як приєднатись до підтримки фонду "Твоє майбутнє"?

Литвинов додав, що приєднатись до фонду "Твоє майбутнє" можна або на вебсайті, або в Instagram, там буде видно, які є актуальні проєкти. Люди, які потребують допомоги, можуть звертатись за нею у соцмережах, там, за його словами, на запити реагують дуже швидко.

Важлива, що фонд надає допомогу не лише військовослужбовцям, які є зараз в армії, але й добровольцям та тим, хто вже не служить.