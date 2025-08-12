Заступник директор Благодійного фонду "Твоє майбутнє" Євген Литвинов розповів 24 Каналу, що держава покриває більшу частину запитів, які відрізняються своєю складністю. Волонтери ж, як більш гнучка система, допомагають в інших випадках, які потребують швидких рішень.

Якою є реабілітація у фонді "Твоє майбутнє"?

Євген Литвинов зауважив, що фонд "Твоє майбутнє" допомагає із реабілітацією у кількох напрямках. Мовиться і про складні випадки – проблеми опорно-рухового апарату, і про санаторно-відновлювальну реабілітацію, яка допомагає військовослужбовцям, які протягом війни "вичерпали ліміти свого організму".

Він зауважив, що фонд в середньому виділяє на допомогу одному військовому 42 тисячі гривень. Проте ця цифра коливається, адже іноді вистачає менше грошей, або ж необхідна значно більша сума.

Ми не відмовляємо військовим, якщо сума велика. Суть таких приватних програм в тому, що вони гнучкі. Якщо військовому потрібна операція, яку не покриває пакет НСЗУ, то ми можемо придбати все необхідне, щоб прооперувати людину, а не чекати, поки до неї дійде черга,

– сказав він.

Приватні програми реабілітації унікальні тим, що дозволяють швидко приймати рішення, коли це необхідно. Крім того, для відновлення важливим є фактор комплексної допомоги.

Довідка. Пакет НСЗУ – це перелік послуг, які громадянин має право отримати безкоштовно або за часткову оплату в медичних закладах, які мають договір з Національною службою здоров'я України.

Литвинов підкреслив, що робота із психологами, комфортна атмосфера, можливість бачитись і отримувати підтримку від своїх близьких – все разом сприяє якісній реабілітації.

Що допомагає фонду організовувати якісну реабілітацію?

За словами заступника директора Благодійного фонду "Твоє майбутнє", найважливішим, що допомагає розвивати фонд, аби реабілітація військових проходила вдало – це підтримка громади.

Без громади, без допомоги людей ми б не змогли системно займатися відновленням військових. На різних етапах, різні люди всіляко допомагали нам,

– наголосив Євген Литвинов.

Він порадив людям, які потребують реабілітації, або мають близьких, яким це потрібно, звертатись до служби супроводу частин або бригад. Там вже допоможуть обрати фонд, з яким можна буде розпочати співпрацю. Також можна обрати фонд самостійно і звернутись туди напряму.

Як приєднатись до підтримки фонду "Твоє майбутнє"?

Литвинов додав, що приєднатись до фонду "Твоє майбутнє" можна або на вебсайті, або в Instagram, там буде видно, які є актуальні проєкти. Люди, які потребують допомоги, можуть звертатись за нею у соцмережах, там, за його словами, на запити реагують дуже швидко.

Важлива, що фонд надає допомогу не лише військовослужбовцям, які є зараз в армії, але й добровольцям та тим, хто вже не служить.