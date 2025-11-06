Во Львове стартует масштабный благотворительный забег с препятствиями KORDON RACE и KORDON TRAIL

Уже 6 декабря на уникальной локации !FESTrepublic во Львове состоится 9-й военно-тактический забег с препятствиями "KORDON RACE" и трейловый забег "KORDON TRAIL". Регистрация продлится до 1 декабря включительно.

Собранные средства пойдут на создание и развитие ветеранского учебного центра KORDON ACADEMY, сообщает 24 Канал.

Что известно о благотворительном забеге во Львове?

Подобное мероприятие уже давно вышло за рамки обычных спортивных соревнований, превратившись в мощную благотворительную платформу, объединяющую военных, ветеранов, их семьи, а также активную гражданскую молодежь.

Главной миссией остается поддержка адаптации ветеранов. Ключевой целью "KORDON RACE" 6 декабря является сбор средств на создание и развитие ветеранского учебного центра KORDON ACADEMY.

Известно, что соответствующий центр должен обеспечить адаптацию Защитников и Защитниц к мирной жизни, передавая им новые знания, опыт и навыки для будущего.

Справочно. "KORDON RACE" – это благотворительный спортивно-тактический проект, создан при поддержке Государственной пограничной службы Украины, который сочетает забег с препятствиями, учебные мастер-классы и сбор средств в поддержку ветеранских инициатив.

В рамках мероприятия участники будут преодолевать специально спроектированную трассу с более 20 оригинальными и сверхсложными препятствиями. Соревнования предусматривают несколько категорий, чтобы каждый мог найти свой вызов:

Трейловый забег: на 13 километров.

Individual & Team: Основные соревновательные дистанции для спортсменов-любителей, профессионалов и команд.

Special (Адаптивный забег): Специально оборудованная и согласованная с реабилитологами дистанция для ветеранов с ампутациями и ограниченными возможностями.

Fun / Family: Дистанция для семей и друзей, где главное – командный дух и положительные эмоции, а не время.

Children: Отдельный забег с препятствиями для самых маленьких участников.

Также в течение дня на территории !FESTrepublic также будет действовать зона знаний, где состоятся мастер-классы по тактической медицине, минной безопасности и встречи с кинологами Государственной пограничной службы Украины.

Kordon Race – это не только о физической подготовке. Это демонстрация нашей устойчивости, единства и непоколебимой поддержки тех, кто защищает наши границы. 6 декабря мы снова соберемся, чтобы бросить вызов себе и укрепить сообщество KORDON ACADEMY – ветеранский центр, который мы уже скоро мы открываем и который поможет нашим ветеранам строить новую жизнь. Поэтому мы приглашаем всех львовян и гостей города присоединиться - не только бежать, но и стать частью этого большого дела,

– говорит организатор соревнований Петр Жовнич.

Подчеркиваем, что регистрация на все дистанции уже открыта на официальном сайте Kordon Race. Количество мест ограничено. Мероприятие начнется в 08:00 6 декабря по улице Старознесенской, 24 – 26, и продлится до 16:00.