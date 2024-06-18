НАТО может перевести ядерное оружие в боевую готовность: Свитан объяснил намерение Альянса

НАТО рассматривает перевод своего ядерного потенциала в боевую готовность. Так сейчас начинает запускаться система безопасности.

Об этом 24 Каналу заявил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что ситуация обострилась еще с 2014-го года, когда Путин оккупировал Крым, часть Донецкой и Луганской областей. Тогда европейские механизмы безопасности на это никак не отреагировали. К слову, в Альянсе хотят развернуть ядерку, чтобы показать ее миру.

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Какие компоненты проверяют

"Это большой вопрос к самой системе безопасности. Вот она только сейчас начинает запускаться. Проверяются в ядерной безопасности по меньшей мере три компонента", – сказал Свитан.

Первый – это боеголовки, которые расположены в местах хранения. Второй – это носители ядерных боеголовок. Говорится о ракетах, подводных кораблях, авиации, артиллерии. А также – о применении тактической ядерной компоненты.

Все эти механизмы должны быть проверены, с них должна давным-давно быть стерта пыль. Должны встроиться в общую систему принятия решений, ведь в структурах НАТО 32 страны,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Нужно ли Украине ядерное оружие

Система расположения управления ядеркой в Европе довольно сложная. В Альянсе три страны, которые имеют собственное ядерное оружие – Великобритания, Франция и США. Кроме того, по программе ядерного обмена, американская ядерка есть в Турции, Бельгии, Нидерландах, Германии и Италии. Такое вооружение могут пытаться получить Польша и Швеция.

"Нам очень важно при вступлении в клуб стран НАТО получить также доступ к американскому ядерному оружию, расположить его у себя с носителями. Это как раз будет серьезный щит от российских или построссийских уже государств, на которые развалится Россия", – добавил полковник ВСУ в запасе.

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