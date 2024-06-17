В воскресенье вечером, 16 июня, вышло интервью секретаря СНБО Александра Литвиненко для британской газеты. Во время разговора чиновник ответил на вопросы относительно ядерного оружия врага.

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Когда Россия может применить ядерку

Собственно, журналист спрашивал секретаря Совета национальной безопасности и обороны, существуют ли обстоятельства, при которых Путин может прибегнуть к применению тактического ядерного оружия.

Я не исключаю, что Путин может прибегнуть к использованию тактического ядерного оружия. Мы не можем ничего исключать, если Россия окажется на грани катастрофического поражения,

– ответил Литвиненко.

Секретарь СНБО предположил, что пока Кремль имеет преимущество в войне, до тех пор Путин не будет решаться на развертывание нуклеарного арсенала.

В то же время поражение России, по словам чиновника, может спровоцировать развал российской линии фронта. За этим последует дезертирство, протесты в Москве и возможный ядерный удар.

Он хочет жить,

– сказал секретарь о Путине, добавляя, что применение стратегического ядерного оружия, очевидно, спровоцирует третью мировую войну.

Однако следует понимать, что поражение России на фронте в Украине не приведет гарантированно к применению Москвой ядерного оружия. Это всего лишь "возможный сценарий". Кремль в случае поражения все равно будет пытаться с помощью пропаганды подать проигрыш как "победу".

Чем отличается тактическое ядерное оружие от стратегического Зона поражения – это тот параметр, который объясняет разницу между тактическим и стратегическим ядерным оружием. Для тактической ядерки зона поражения составит примерно 15 километров, а для стратегической – значительно больше. В общем тактическое ядерное оружие – это небольшие ядерные боеголовки и системы доставки, предназначенные для использования на фронте или для нанесения ограниченных ударов.