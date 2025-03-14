Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время интервью на Fox News выразил уверенность, что Дональд Трамп не поддержит размещение ядерного оружия в восточной Европе, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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Что сказал Вэнс
Вэнса попросили прокомментировать призыв Дуды по размещению ядерной инфраструктуры НАТО в Польше для сдерживания будущей агрессии России.
Я не обсуждал с президентом этот конкретный вопрос, но был бы шокирован, если бы он поддержал размещение ядерного оружия дальше на восток в Европе,
– ответил политик.
Напомним, что Эммануэль Макрон готов начать стратегические обсуждения с европейскими лидерами по использованию ядерного оружия Франции для защиты континента.