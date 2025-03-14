Увидев пару, люди освистали Вэнсов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Как люди встретили Вэнса

Вместе со второй леди Соединенных Штатов, вечером в четверг, 13 марта, Вэнс посетил концерт в Центре исполнительского искусства имени Кеннеди в Вашингтоне.

Когда вице-президент занял свое место в ложе, в зале раздались громкие возгласы, длившиеся около 30 секунд. В сети появилось видео, где Вэнс машет аудитории, садясь на свое место.

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Стоит добавить, что это вызвало резонанс из-за того, что ранее президент США Дональд Трамп назначил себя главой Центра Кеннеди и уволил 18 членов его правления. В частности, тогда была уволена Дебора Раттер –первая женщина-президент, которую назначил бывший американский президент Джо Байден.

Это повлекло отставки многих членов правления центра и привело к отмене 8-недельного бродвейского мюзикла "Гамильтон".

К слову, ранее Вэнс отправился на отдых в Вермонт. Однако, его планы сорвали проукраинские протестующие. Активисты организовали протест с плакатами, обвиняя Вэнса в предательстве из-за его поведения во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.