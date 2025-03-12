Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление политика во время встречи с премьер-министром Ирландии Михалем Мартином в Овальном кабинете 12 марта.

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Состоится ли прекращение огня

Джей Ди Вэнс объяснил, что США сейчас находятся в "очень хорошей ситуации, когда украинцы согласились на прекращение огня".

Теперь посмотрим, сможем ли мы убедить россиян на него согласиться,

– сказал вице-президент США.

Во время встречи в Белом доме Дональд Трамп также заявил, что получил "позитивные сообщения" о возможности прекращения огня между Украиной и Россией. По словам президента США, сейчас уполномоченные люди едут в Россию, чтобы обсудить предложение о перемирии.

Напомним, 11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры украинской и американской делегаций. По их результатам Украина выразила готовность принять предложение США о немедленном прекращении огня на 30 дней. Кроме того, этот срок может быть продлен по взаимному согласию сторон, при условии принятия и одновременного выполнения Россией.