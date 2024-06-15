Министр обороны Германии Борис Писториус пока не видит реальной ядерной угрозы со стороны России. По его словам, намеки Владимира Путина о "красной кнопке" не должны каждый раз поднимать переполох на Западе.

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Российская ядерная угроза на самом деле высока?

Выступал немецкий чиновник на встрече ядерной планировочной группы НАТО в Брюсселе. Именно на этом мероприятии он констатировал, что ядерные угрозы Путина не стоит воспринимать очень серьезно.

Мы не должны позволять себе пугаться каждого его высказывания... Он (Владимир Путин – 24 Канал) то угрожает, то соблазняет, то демонстрирует раздражение, то снова становится агрессивным,

– сказал министр обороны.

Как отметил Писториус, кремлевский главарь в целом имеет своеобразный способ ведения гибридной войны, меняя постоянно поведение и риторику. Германия и НАТО должны научиться справляться с этим.

Обратите внимание! Глава Минобороны Германии отметил, что, что Запад должен придерживаться курса в поддержке Украины. Кроме того, усиливать собственную оборону и руководствоваться политикой сдерживания агрессии.

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