Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус поки не бачить реальної ядерної загрози з боку Росії. За його словами, натяки Владіміра Путіна щодо "червоної кнопки" не мають щоразу зчиняти переполох на Заході.

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Російська ядерна загроза насправді висока?

Виступав німецький посадовець на зустрічі ядерної планувальної групи НАТО в Брюсселі. Саме на цьому заході він констатував, що ядерні погрози Путіна не варто сприймати дуже серйозно.

Ми не повинні дозволяти собі лякатися кожного його висловлювання… Він (Владімір Путін – 24 Канал) то погрожує, то спокушає, то демонструє роздратування, то знову стає агресивним,

– сказав міністр оборони.

Як зазначив Пісторіус, кремлівський ватажок загалом має своєрідний спосіб ведення гібридної війни, змінюючи постійно поведінку та риторику. Німеччина та НАТО повинні навчитися справлятися з цим.

Зверніть увагу! Голова Міноборони Німеччини наголосив на тому, що Захід має дотримуватися курсу у підтримці України. Крім того, посилювати власну оборону та керуватися політикою стримування агресії.

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