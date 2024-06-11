Москва зазначає, що тренування відбуватимуться між окремими частинами збройних сил Росії та Білорусі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ворожі джерела.

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Ядерні навчання: Росія починає другий етап

Так зване оборонне відомство Кремля заявляє, що у ході навчання військові відпрацьовуватимуть питання спільної підготовки частин збройних сил Росії та Білорусії до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї.

Навчання спрямовані на підтримку готовності особового складу та техніки частин бойового застосування нестратегічної ядерної зброї Росії та Білорусії,

– вказано в джерелі.

Москва визначила метою навчань – "безумовне забезпечення суверенітету та територіальної цілісності Союзної держави". Йдеться про Білорусь, яка, схоже, уже повністю залежить від великого сусіда та перебуває під його цілковитим управлінням.

Зверніть увагу! У рамках першого етапу навчань, що розпочався 21 травня, ворожі військові відпрацьовували завдання зі ракетним комплектом "Іскандер". У тренуваннях брав участь особовий склад ракетних з'єднань Південного військового округу.

Крім того, особовий склад підрозділів авіації Повітряно-космічних сил Росії відпрацював спорядження навчальними спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження. Мовиться про аеробалістичні гіперзвукові ракети "Кинжал" та вильоти до призначених районів патрулювання.

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