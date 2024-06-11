Москва зазначає, що тренування відбуватимуться між окремими частинами збройних сил Росії та Білорусі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ворожі джерела.
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Ядерні навчання: Росія починає другий етап
Так зване оборонне відомство Кремля заявляє, що у ході навчання військові відпрацьовуватимуть питання спільної підготовки частин збройних сил Росії та Білорусії до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї.
Навчання спрямовані на підтримку готовності особового складу та техніки частин бойового застосування нестратегічної ядерної зброї Росії та Білорусії,
– вказано в джерелі.
Москва визначила метою навчань – "безумовне забезпечення суверенітету та територіальної цілісності Союзної держави". Йдеться про Білорусь, яка, схоже, уже повністю залежить від великого сусіда та перебуває під його цілковитим управлінням.
Крім того, особовий склад підрозділів авіації Повітряно-космічних сил Росії відпрацював спорядження навчальними спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження. Мовиться про аеробалістичні гіперзвукові ракети "Кинжал" та вильоти до призначених районів патрулювання.
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- Аналітики констатують, що Кремль у своїй ядерній риториці просуває тези, що не узгоджуються між собою. Так, Путін розповідав, що немає потреби застосовувати ядерну зброю, але паралельно він пригрозив Заходу арсеналом.
- Вочевидь, такі меседжі направлені на дестабілізацію інформаційного поля та залякування світу російською ядерною зброєю. Слід відзначити, що Москва загострює ядерну риторику, коли на фронті йде все так, як це потрібно ворогові.
- На жаль, ядерний шантаж Росії інколи має вплив. Експерти зазначають, що Захід боїться нападу путінської армії на інші країни Європи та застосування Москвою своїх нуклеарних арсеналів. Тому й Україні дозволяють обмежено бити по агресору.