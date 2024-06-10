Про це 24 Каналу розповів кандидат політичних наук, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський, зауваживши, що Путін регулярно в одній заяві може помістити дві непоєднувані речі. Цього разу вийшло так само. Він розповідав, що ядерної війни не буде. Але одразу ж погрожував цією зброєю.

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Що означають заяви Путіна

Як наголосив Желіховський, такими заявами Путін хоче направити Заходу свої меседжі. Цілей там багато.

В його заявах є певний дуалізм. Ми розуміємо, що Путін розставив акценти на погрозах. Нібито "я за мир", але потім він каже ті меседжі, які хоче надіслати союзникам України,

– сказав Желіховський.

Одна з важливих цілей Путіна – аби західні союзники перестали допомагати України або ж допомагали на значно меншому рівні. Росія не потрібно, аби наша держава отримала далекобійну зброю чи користувалася послугами іноземних інструкторів на своїй території.

Тут Путін працює абсолютно стандартно для себе. Він хоче, аби Росію продовжували боятися. Тому і йдуть ці нахабні погрози ядерною зброєю.

Він це говорить, аби країни боялися Росії. Також це відбулося в час виборів у Європейському Союзі. Йому потрібно, щоб до влади прийшли партії, які виступають проти допомоги Україні. Яскравий приклад – "Фідес" Орбана. Тут є і політична мета. Путіну потрібно, аби якнайменше країн долучилися до Глобального саміту миру,

– пояснив Желіховський.

Зрозуміло, що Росія є небезпечною державою. Але не можна давати їй "розгулятися". Правильне рішення після таких заяв – продовжувати послідовно допомагати Україні. Потрібно передавати далекобійну зброю, відправляти інструкторів, дозволяти бити по Росії. Тільки так можна здолати агресора.

Заяви Путіна: коротко