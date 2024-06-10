У Парижі 26 липня стартують літні Олімпійські ігри. Звичайно, Росія не могла залишити цю подію без уваги, особливо на тлі заяв французького президента Еммануеля Макрона про підтримку України.

Напередодні Олімпіади, Росія, яка має багаторічну історію втручання у спортивні події, націлилася на цьогорічні Олімпійські ігри. Російські кібергрупи вже з літа 2023 року зосередили свою діяльність на Олімпіаді, йдеться у звіті Microsoft. Також держава-агресор втручається у телевізійне мовлення у Європі.

Чому та як Росія атакує Олімпіаду та в чому небезпека штучного інтелекту – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Як Росія хоче зірвати Олімпіаду у Парижі

Російські зусилля активізуються напередодні початку Олімпіади у Парижі, йдеться у звіті Центру аналізу загроз Microsoft (MTAC), який спостерігає, як старі тактики змішуються зі штучним інтелектом. Операції Росії мають дві головні цілі:

приниження репутації Міжнародного Олімпійського комітету (МОК);

створення очікування спалаху насильства в Парижі під час Ігор.

Microsoft відстежує російські угруповання, відомі під кодами Storm-1679 і Storm-1099, – з червня 2023 року вони зосередили свою діяльність саме на Олімпіаді. Тоді Storm-1679 випустили у Telegram, а потім поширив у мережі повнометражний фільм під назвою "Падіння Олімпіади" (Olympics Has Fallen), імітуючи американський бойовик 2013 року "Падіння Олімпу" (Olympus Has Fallen).

Використовуючи фейковий голос Тома Круза, створений штучним інтелектом, фільм поширює зневажливе ставлення до керівництва МОК.



Постер фейкового фільму "Падіння Олімпіади" з обличчям Тома Круза, згенерованим ШІ

Використання новітніх комп'ютерних спецефектів і широкої маркетингової кампанії, включно з фейковою підтримкою нібито від західних ЗМІ та знаменитостей, свідчить про значне підвищення кваліфікації та зусиль порівняно з більшістю кампаній операцій впливу, йдеться у звіті.

Мета Storm-1679 не обмежується дискредитацією МОК. Інший напрям – поширення страху у суспільстві, щоб менше людей відвідували спортивні арени під час Ігор. Протягом останнього року Storm-1679 постійно запускало в мережу оманливі відео про насильство на іграх. Наприклад:

на відео, нібито від брюссельського ЗМІ Euronews, стверджується, що парижани страхують майно в очікуванні терактів на Іграх;

фейкове відео, нібито від французької телекомпанії France24, повідомляє, що 24% квитків на Ігри було повернуто через побоювання терактів.

З'явилися і фальшиві відеоповідомлення, що видавалися за попередження від американського Центрального розвідувального управління (ЦРУ) і Французького генерального управління внутрішньої безпеки про ризик терористичних атак на Олімпіаді.



Париж готується до Олімпіади / Luca Dugaro / Unsplash

У червні у Парижі виявили графіті з трунами та написом "Французькі солдати в Україні". У їхньому створенні підозрюють трьох громадян Молдови, які мали при собі матеріали: латексні рукавички, балончик фарби та трафарети, що відповідають міткам. У поліції повідомили, що підозри стосуються можливого нового іноземного втручання.

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Storm-1679 також намагалися використати конфлікт Ізраїлю та ХАМАС для створення загроз Іграм. У листопаді 2023 року угруповання опублікувало зображення з графіті в Парижі, що погрожують насильством громадянам Ізраїлю, які відвідують Ігри. У Microsoft вважають, що це графіті було "намальовано" цифровим способом і навряд чи існує у реальному світі.

Також російські хакери вкидували фото з мюнхенської Олімпіади 1972 року, коли члени бойової організації "Чорний вересень" вбили 11 членів ізраїльської олімпійської збірної та офіцера поліції Західної Німеччини.

Інше угруповання, Storm-1099, більш відоме як "Двійник" (Doppelganger), за останні два місяці збільшило кількість своїх антиолімпійських вкидів у мережі з 15 франкомовних фейкових медіа. Через них Росія вкидує заяви про нестримну корупцію МОК і попереджає про потенційне насильство на Іграх.

Чому Росія атакує МОК Антагонізм Росії щодо МОК формувався роками. МОК заборонив російським спортсменам офіційно змагатися під російським прапором у Парижі через повномасштабне вторгнення Кремля в Україну у 2022 році.



Російські спортсмени зіткнулися з подібними обмеженнями на минулих Олімпійських іграх через ймовірну допінгову програму Росії. За Антагонізм Росії щодо МОК формувався роками. МОК заборонив російським спортсменам офіційно змагатися під російським прапором у Парижі через повномасштабне вторгнення Кремля в Україну у 2022 році.Російські спортсмени зіткнулися з подібними обмеженнями на минулих Олімпійських іграх через ймовірну допінгову програму Росії. За даними Міністерства юстиції США, за руйнівною кібератакою на комп’ютери, які використовувалися на церемонії відкриття Зимових Олімпійських ігор у Південній Кореї у 2018 році, стояла російська військова розвідка ГРУ.

"Російське ГРУ зосередило свої найсерйозніші кібератаки навколо Франції та Олімпійських ігор, їх здійснили, коли геополітична ситуація була значно менш напруженою, – вважає Джон Галтквіст, головний аналітик кібербезпекової компанії Mandiant, що належить Google. – Будь-який напад, який вони готують, буде спрямований на підрив престижу Франції та солідарності в центрі події".

Важливо! Росія використовувала тактику загострення наявних розбіжностей і створення фейкових акаунтів американців під час втручання в американські вибори у 2016 і 2020 роках. Після вторгнення Росії в Україну на початку 2022 року дискредитація України та посилення голосів у США та інших країнах, які виступають проти допомоги Україні та підтримки НАТО, стали домінантною темою зусиль Кремля.



Штучний інтелект, який використовують для створення фейкових аудіозаписів, зображень та відео, підвищує ризики від втручання у вибори.

Війна на дитячому телебаченні як інструмент пропаганди

Росіяни атакують не лише інтернет та онлайн-медіа. Упродовж кількох місяців європейські, зокрема французькі, супутникові оператори стикаються зі спробами втручань Росії у мовлення. Щонайменше три супутники французького оператора Eutelsat SA серйозно постраждали з середини березня, збої тривали щонайменше до кінця травня, повідомляє Bloomberg з посиланням на власні обізнані джерела.

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Двічі – 28 березня та 17 квітня – російське втручання замінювало програму дитячого розважального каналу Walt Disney Co. BabyTV на відео про війну російською мовою. Як наслідок, голландський кабельний оператор Ziggo виключив BabyTV зі свого пакету до початку травня.

Було чітко визначено, що перешкоди надходять від великих наземних станцій, які мають бути зафіксовані та відстежені владою Російської Федерації,

– йдеться у листі французького регулятора Національного частотного агентства Радіорегламентарній раді, міжнародній телекомунікаційній наглядовій організації, розташованій у Женеві.

Речник Міжнародного союзу електрозв’язку, агентства ООН, яке координує глобальне спільне використання радіочастот і супутникових орбіт, сказав, що звіти про втручання обговорять на наступному засіданні Радіорегламентарної ради 24 – 28 червня.



Супутникове телебачення / R U RATHOD / Unsplash

Телевізійні супутники Eutelsat — не єдині, що стали мішенню Росії, вплив від втручань відчули навіть в Україні та Португалії. Постраждали також шведські супутники, які атакували з Москви, Калінінграда та тимчасово окупованого Криму.

В чому загроза штучного інтелекту

Обсяг дописів, статей і сайтів, які Росія створює для своїх операцій впливу, зростає у порівнянні з попередніми роками. Компанія OpenAI, яка створила чатбот штучного інтелекту ChatGPT, у травні оголосила про зупинку кількох операцій впливу, пов’язаних з Росією, Китаєм та Іраном. Серед них:

Операція під кодовою назвою Bad Grammar , що працювала переважно в Telegram і була спрямована на Україну, Молдову, країни Балтії та Сполучені Штати. Люди, які стоять за Bad Grammar, використовували моделі ШІ OpenAI для налагодження коду для запуску бота Telegram і створення коротких політичних коментарів російською та англійською мовами, які потім публікувалися в Telegram.

, що працювала переважно в Telegram і була спрямована на Україну, Молдову, країни Балтії та Сполучені Штати. Люди, які стоять за Bad Grammar, використовували моделі ШІ OpenAI для налагодження коду для запуску бота Telegram і створення коротких політичних коментарів російською та англійською мовами, які потім публікувалися в Telegram. Операція "Двійник" (Doppelganger) . Зловмисники використовували моделі OpenAI для створення коментарів англійською, французькою, німецькою, італійською та польською мовами, які публікувалися на X і 9GAG. За допомогою ШІ вони перекладали та редагували статті англійською та французькою мовами на сайтах кампанії, створювали заголовки, перетворювати новинні статті на дописи у Facebook.

. Зловмисники використовували моделі OpenAI для створення коментарів англійською, французькою, німецькою, італійською та польською мовами, які публікувалися на X і 9GAG. За допомогою ШІ вони перекладали та редагували статті англійською та французькою мовами на сайтах кампанії, створювали заголовки, перетворювати новинні статті на дописи у Facebook. Китайська мережа, відома як Spamouflage , яка використовувала моделі OpenAI для дослідження активності соціальних мереж, створення текстів китайською, англійською, японською та корейською мовами, які потім публікували на платформах X, Medium і Blogspot.

, яка використовувала моделі OpenAI для дослідження активності соціальних мереж, створення текстів китайською, англійською, японською та корейською мовами, які потім публікували на платформах X, Medium і Blogspot. Іранська операція, відома як Міжнародний союз віртуальних медіа (IUVM) використовувала моделі OpenAI для створення та перекладу статей, заголовків і тегів, які потім публікувалися на сайті кампанії.

Згідно з останніми звітами OpenAI, Meta та Microsoft, Росія, Китай та Іран почали використовувати штучний інтелект у своїх спробах маніпулювати громадською думкою. Російське угруповання Storm-1679, використовувала штучний інтелект для підробки голосу Тома Круза у фейковому фільмі "Падіння Олімпіади", а інше угруповання, "Двійник", використовувало ChatGPT для перекладу статей на інші мови та створення повідомлень і коментарів у соціальних мережах. Інша російська операція під назвою Bad Grammar використовувала штучний інтелект для налагодження коду програми, яка автоматично публікувалась у Telegram.

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Водночас російські кампанії не мають масштабного впливу, тому Росія постійно перезапускає їх знову і знову, вважає Енді Карвін, керівний редактор Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень Atlantic Council. Він порівнює російську тактику з випуском дешевих промислових товарів: один з них точно стане популярним, навіть якщо інші повністю зазнають невдачі.

Хоча Росія має достатньо ресурсу для здійснення атак, вона послуговується західними розробками не лише в озброєнні, а й у створенні фейків. І обмеження доступу росіян до власних інструментів, як-от недавно зробили у OpenAI, має хоча б частково вибити грунт з-під ніг російських кампаній впливу.