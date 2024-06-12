Такі спільні навчання на думку колишнього співробітника СБУ Івана Ступака – показове кіно для західних країн, яке вирішили продемонструвати Росія та Білорусь. Він озвучив 24 Каналу, що ніхто достеменно не знає, чи є по факту ці боєголовки на території Білорусі.

Дивіться також Путін зробив абсурдну заяву про ядерну зброю та сказав, за якої умови "може застосувати" її

Колишній співробітник СБУ акцентував увагу на тому, що, хоча й Путін заявляв, що не розглядає можливість використання поки що ядерної зброї, однак всі його "придворні клоуни", починаючи від Соловйова і закінчуючи депутатами Держдуми, готові скористатися цією зброєю.

"Я вбачаю в цьому гру, коли шеф каже "ні", але підлеглим дозволено робити гучні заяви і тримати в стані невизначеності цивілізований світ. Росія могла провести ці навчання самостійно, але це робиться показово разом з Білоруссю, яка взагалі не має ключів від того сараю, де зберігаються ядерні боєголовки Росії", – озвучив Ступак.

Путін не аскет, йому є, що втрачати

На думку Ступака, якби російський диктатор жив аскетично, як, наприклад, Сталін, в якого нічого не було, окрім взуття та трубки, і йому не було б, що втрачати, тоді він би використав ядерну зброю.

Але ми бачимо, як Путін цінує розкішне життя, дороговартісні годинники, лімузини, маєтки, ін’єкції ботоксу, щоб виглядати молодим, тому я не впевнений, що він готовий згоріти в ядерному пеклі,

– підсумував Ступак.

Більше про ядерну зброю Росії