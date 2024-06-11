Про це заявив у Берліні глава МЗС Польщі Радослав Сікорський під час Конференції з відбудови України.

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Ядерні боєголовки Росії у Калінінградській області

Сікорський описав для інших європейців на конференції, як російська загроза виглядає з Варшави, при цьому акцентуючи на тому, що вона ближче, ніж може здаватися.

За 250 кілометрів на північ від Варшави – Калінінградська область, російський ексклав, з місцем для зберігання – за нашими оцінками – десь 100 тактичних ядерних боєголовок. За 250 кілометрів на схід – Білорусь, де росіяни і білоруси влаштували напад на кордон ЄС, кордон Шенгенської зони,

– заявив Сікорський.

Зокрема, польський міністр нагадав й про порушення повітряного простору російськими ракетами, які вже неодноразово "залітали" до Польщі під час обстрілів по Україні.

"Одна така ракета впала за 10 кілометрів від мого дому в Західній Польщі, за 250 кілометрів звідси... Тож ця небезпека ближче, ніж комусь може здаватися", – зазначив він.

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