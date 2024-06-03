Росія посилила присутність у Нігері
Росія прагне заволодіти урановими активами в Нігері, які належать державній французькій компанії. Російська державна ядерна корпорація "Росатом" мала контакти з військовими лідерами Нігеру щодо придбання активів французької компанії Orano SA.
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Обговорення, ймовірно, стосуються ліцензій на видобуток.
Після державного перевороту минулого липня, внаслідок якого був скинутий прозахідний лідер, Нігер став останньою з низки африканських країн, переважно з військовими урядами, які налагодили тісніші безпекові зв'язки з Росією.
Це відкрило Росії шлях до залучення до гірничодобувної сфери. Країна робить спроби відродити свою колишню присутність в Африці. Зокрема через використання поширеного обурення від впливу Франції, яка десятиліттями домінувала у своїх колишніх колоніях.
Росія активізувала свої економічні, дипломатичні та військові зв'язки в Африці, зокрема після перевороту в Нігері, і вважає цю частину світу стратегічною інвестиційною можливістю,
– зазначає ядерний аналітик із Берліна Марк Хіббс.
Що відомо про переговори з Нігером
Наразі не ясно, скільки активів у Нігері хоче придбати Росатом.
Джерело Reuters в Москві каже, що переговори зараз на початковому етапі, який ще не перейшов у стадію конкретних переговорів, і умови будь-якої передачі ще не визначені.
Orano заявила, що не знає про будь-які переговори між Нігером та російськими організаціями. Вона продовжувала спілкуватися з новими лідерами Нігеру з липня.