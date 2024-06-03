Россия усилила присутствие в Нигере
Россия стремится завладеть урановыми активами в Нигере, которые принадлежат государственной французской компании. Российская государственная ядерная корпорация "Росатом" имела контакты с военными лидерами Нигера по приобретению активов французской компании Orano SA.
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Обсуждения, вероятно, касаются лицензий на добычу.
После государственного переворота в июле прошлого июля, в результате которого был свергнут прозападный лидер, Нигер стал последней из ряда африканских стран, преимущественно с военными правительствами, которые наладили тесные связи по безопасности с Россией.
Это открыло России путь к вовлечению в горнодобывающую сферу. Страна делает попытки возродить свое прежнее присутствие в Африке. В частности из-за использования распространенного возмущения от влияния Франции, которая десятилетиями доминировала в своих бывших колониях.
Россия активизировала свои экономические, дипломатические и военные связи в Африке, в частности после переворота в Нигере, и считает эту часть мира стратегической инвестиционной возможностью,
– отмечает ядерный аналитик из Берлина Марк Хиббс.
Что известно о переговорах с Нигером
Пока не ясно, сколько активов в Нигере хочет приобрести Росатом.
Источник Reuters в Москве говорит, что переговоры сейчас на начальном этапе, который еще не перешел в стадию конкретных переговоров, и условия любой передачи еще не определены.
Orano заявила, что не знает о каких-либо переговорах между Нигером и российскими организациями. Она продолжала общаться с новыми лидерами Нигера с июля.