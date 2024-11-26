Об этом 24 Каналу сообщил корреспондент из Запорожья. Россияне, которые захватили одну из крупнейших атомных электростанций в Европе, призывают людей ограничить использование электроэнергии.

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ЗАЭС не производит электроэнергию

Оккупационное руководство ЗАЭС разослало руководителям цехов электростанции указание. Оно предусматривает то, чтобы весь персонал, работающий на АЭС и живущий в Энергодаре, выполнял требование руководства станции о необходимости выключения дома всех энергоемких приборов.

То есть не пользоваться дома электрочайниками, кипятильниками, потому что у оккупантов нет столько электроэнергии, чтобы ее всем хватило,

– отметил корреспондент из Запорожья.

ЗАЭС – одна из крупнейших атомных электростанций в Европе. Однако сейчас она не производит электроэнергию, а наоборот только потребляет ее из украинской энергосети.

Просто сюрреализм – оккупанты возле этого огромного энергообъекта раздают указания об экономии электроэнергии,

– сказал корреспондент из Запорожья.

Отметим, что временно оккупированная Запорожская АЭС запитана с объединенной энергосистемой Украины. Россияне регулярно осуществляют обстрелы, повреждая высоковольтные линии. Из-за отключения линии питания на электростанции может произойти блэкаут, который повлечет ядерную катастрофу.

Напомним, что в результате российского обстрела 21 ноября Запорожская АЭС потеряла подключение к одной из линий питания. Несмотря на постоянные обстрелы, энергетики восстановили высоковольтную линию питания, что позволило избежать блэкаута. К слову, атомная электростанция была дважды за неделю на грани блэкаута из-за российских ударов.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко подчеркнул необходимость возвращения станции под контроль Украины для обеспечения безопасности.