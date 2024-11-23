Украинские энергетики возобновили работу высоковольтной линии, которая соединяет временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Минэнерго и Энергоатом.

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Как энергетики восстановили линию питания ЗАЭС

Это стало возможным несмотря на постоянные вражеские обстрелы, которые ранее повредили эту линию. Благодаря упорному труду специалистов станция теперь питается от двух линий электропередач, что позволяет поддерживать энергоблоки в состоянии холодной остановки.

В течение этой недели ЗАЭС дважды оказывалась на грани полного блэкаута. Из-за обстрелов со стороны российских оккупантов энергетики долгое время не могли получить доступ к месту повреждения для ремонта. Однако даже при таких условиях удалось восстановить подачу электроэнергии, избежав значительных рисков для ядерной и радиационной безопасности.

Какой остается ситуация на ЗАЭС

Ситуация на станции остается чрезвычайно критической. Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что только возвращение ЗАЭС под контроль Украины может гарантировать ее безопасную эксплуатацию.

Обратите внимание! Сейчас российские обстрелы и действия оккупантов создают катастрофические риски не только для Украины, но и для всего европейского региона. Руководитель "Энергоатома" Петр Котин отметил, что атаки врага ставят под угрозу стабильность энергосистемы и жизни миллионов людей.

Украина призывает международное сообщество усилить давление на Россию, чтобы обеспечить немедленную деоккупацию Запорожской атомной станции. Без возвращения полного контроля над крупнейшей в Европе АЭС риск масштабной ядерной катастрофы сохраняется.