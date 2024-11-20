Оккупанты могут готовить новую провокацию на ЗАЭС. Такое мнение 24 Каналу озвучил корреспондент из Запорожья.

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"Тревожная атмосфера. Мы с вами на прошлой неделе сообщали о том, что россияне после длительного перерыва взялись собственноручно обстреливать Энергодар с криками, что это украинская артиллерия туда долетает", – сказал он.

"Может быть третий шаг"

Корреспондент из Запорожья отметил, что 13 ноября было два прилета по центру Энергодара. Погиб один человек – продавец местного магазина. Россияне обвиняли в этом ВСУ. Зато местные жители рассказывали, что было слышно выход боеприпаса и через несколько секунд его прилет. Украинские минометы через Днепр не добивают до Энергодара, у них нет такой дальности.

Также Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что миссия будет на ЗАЭС до завершения боевых действий на станции. А российские дипломаты заявили, что миссия МАГАТЭ находится там только "по доброй воле" российского руководства, которое якобы может их оттуда выгнать.

Зная привычки россиян, подозреваю, что будет третий шаг осуществлен. Вероятнее всего, россияне решили на станции сделать что-то плохое. Ближайшая версия – им надо отапливать Энергодар. Прошлой зимой у них один энергоблок был в стадии "горячей остановки", чтобы обеспечивать отопление Энергодара своим теплом,

– предположил корреспондент.

На этот раз в России заявили, что у них достаточно газовых мощностей. Они завезли несколько модульных газовых котельных на Энергодар. Однако их, вероятно, не хватит для отопления города. Возможно, они снова хотят запустить энергоблок в "горячий останов" или проводить какие-то эксперименты на территории Запорожской АЭС.