Окупанти можуть готувати нову провокацію на ЗАЕС. Таку думку 24 Каналу озвучив кореспондент з Запоріжжя.

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"Тривожна атмосфера. Ми з вами минулого тижня повідомляли про те, що росіяни після тривалої перерви взялися власноруч обстрілювати Енергодар з криками, що це українська артилерія туди долітає", – сказав він.

"Може бути третій крок"

Кореспондент з Запоріжжя зазначив, що 13 листопада було два прильоти по центру Енергодара. Загинув один чоловік – продавець місцевої крамниці. Росіяни звинувачували у цьому ЗСУ. Натомість місцеві мешканці розповідали, що було чутно вихід боєприпасу і за кілька секунд його приліт. Українські міномети через Дніпро не добивають до Енергодару, у них немає такої дальності.

Також Керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що місія буде на ЗАЕС до завершення бойових дій на станції. А російські дипломати заявили, що місія МАГАТЕ перебуває там тільки "з доброї волі" російського керівництва, яке нібито може їх звідти вигнати.

Знаючи звички росіян, підозрюю, що буде третій крок здійснено. Найімовірніше, росіяни вирішили на станції зробити щось погане. Найближча версія – їм треба опалювати Енергодар. Минулої зими у них один енергоблок був у стадії "гарячої зупинки", щоб забезпечувати опалення Енергодару своїм теплом,

– припустив кореспондент.

Цього разу у Росії заявили, що у них достатньо газових потужностей. Вони завезли кілька модульних газових котелень на Енергодар. Однак їх, ймовірно, не вистачить для опалення міста. Можливо, вони знову хочуть запустити енергоблок у "гарячий зупин" чи проводити якісь експерименти на території Запорізької АЕС.