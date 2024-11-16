24 Канал пише з посиланням на Міненерго, що Росія обстріляла Україну, знеструмивши одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС.

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Яка ситуація на Запорізькій АЕС

У Міністерстві енергетики України заявили, що станом на ранок 16 листопада Запорізька атомна електростанція з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.

Якщо відключиться ця лінія, то на Запорізькій станції станеться черговий повний блекаут, що:

є важким порушенням умов безпечної експлуатації,

загрожує розвитком аварії.

Наші спеціалісти уже почали роботи з відновлення лінії живлення АЕС. Такі дії країни-агресора створюють загрозу радіаційній безпеці всього регіону,

– заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами посадовця, тільки повернення Україні контролю над Запорізькою АЕС може гарантувати її безпечну експлуатацію.

До речі, 1 листопада на одному з реакторів Запорізької АЕС стався витік води. За даними МАГАТЕ, енергоблок №1 перебував у режимі холодної зупинки, проте через ремонт його статус змінився на зупинку для обслуговування.

Вода витекла з імпульсної лінії, де проводили ремонтні роботи. Через витік води експерти почали ремонт.

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі заявив, мовляв, агентство продовжить уважно стежити за цією проблемою, хоча вони не бачать жодних безпосередніх проблем для ядерної безпеки.