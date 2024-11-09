Відео було зняте влітку цього року на тимчасово окупованій території ЗАЕС. В етері 24 Каналу кореспондент із Запоріжжя проаналізував відео та сказав, що вказує на те, що росіяни власноруч обстрілюють атомну електростанцію.

Важливо Росіяни перетворили окуповану ЗАЕС на об'єкт ядерного шантажу

Росіяни спалилися

Перше, що впадає в очі, що автор цього відео заздалегідь починає запис й навмисно поставив телефон у тому напрямку, куди має прилетіти.

Росіяни обстрілюють ЗАЕС / Відео телеграм-канал Скелети Шевчика і Ко

На кадрах видно, що російський снаряд прилетів по території атомної станції між енергоблоками, а між "виходом" й прильотом проходить дві секунди.

Тобто стріляють десь поруч з атомної електростанції, щоб показати буцімто це Україна обстрілює. Й відразу після удару автор відео йде забирати свій телефон, адже знає, що більше вже не прилетить. На цьому відео росіяни самі спалилися,

– зауважив кореспондент із Запоріжжя.

Крім того, перед вибухом чути свист, характерний для мінометної міни, яка з протилежного берега просто не долетіла б.

Кореспондент із Запоріжжя додав, що від початку повномасштабного вторгнення росіяни використовували міномети 82-го калібру, щоби влаштовувати обстріли Енергодару та електростанції, але звинувачували в обстрілах українців.

Такий удар нездатний завдати серйозних ушкоджень міцним будівлям на ЗАЕС, але для знімання провокаційних відео цілком підходить,

– мовив кореспондент із Запоріжжя.

До прикладу, у жовтні росіяни атакували магістральну підстанцію Запорізької АЕС, що призвело до знеструмлення однієї з ліній живлення, через що станція на межі блекауту.