Пакет поддержки для украинского бизнеса

Как сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук, уже одобрено 7,9 миллиардов долларов поддержки от США. Президент США Джо Байден уже подписал соответствующий закон.

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Почти все деньги, которые направят в Украину США в рамках этой помощи, будут направлены на поддержку государственного бюджета.

Предусмотрено финансирование на общую сумму 7,899 миллиарда долларов, из которых 7,849 миллиарда предусмотрено направить на экономическую поддержку Государственного бюджета Украины,

– сообщил Мельничук.

Финансовую поддержку от партнеров получат и украинские предприниматели. Европейский инвестиционный банк выделит до 100 миллионов евро на поддержку малого и среднего бизнеса.

Партнеры поддерживают не только экономику

Соединенные Штаты открыли новый завод для производства артиллерийских снарядов. Он будет работать на нужды Украины, которую Россия все еще преобладает в количестве техники и боеприпасов.

Завод готов выпускать около 30 тысяч снарядов для 155-миллиметровых пушек в течение месяца. Ранее сообщалось, что Украине нужно от 4 до 7 тысяч таких снарядов ежедневно, а запасов союзников не хватало, чтобы обеспечить эту потребность.