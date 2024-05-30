Что известно о новом заводе в США

Благодаря миллионным инвестициям от Конгресса, американская оборонная компания General Dynamics смогла запустить завод всего за 10 месяцев с начала строительства. При этом, стоимость предприятия составила более 500 миллионов долларов.

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Он включает передовые производственные технологии и автоматизацию для производства металлических деталей крупного калибра. Новый завод создаст около 350 рабочих мест в местной экономике, когда выйдет на полную производственную мощность и будет состоять из трех производственных линий в разных зданиях.

Интересно! Чтобы обеспечить снабжение артиллерийских расчетов Украины, Пентагон в прошлом году поставил цель производить 100 000 снарядов в месяц до конца 2025 года.

Снаряды для Украины от США

После вторжения в Украину в феврале 2022 года спрос на 155-миллиметровые артиллерийские снаряды резко возрос. Это привело к исчерпанию запасов союзников для собственной обороны. Как сообщалось, Украина тратила от 4000 до 7000 таких снарядов ежедневно в течение нескольких месяцев 2023 года.

Интересно! Согласно Уильяму Лапланте, главным чиновником Пентагона по закупкам, США предоставили Киеву более 3 миллионов 155-миллиметровых снарядов с начала войны.

Из-за споров между республиканцами в Палате представителей финансирование поставок боеприпасов было приостановлено, однако оно возобновилось в апреле после принятия Конгрессом пакета помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов.