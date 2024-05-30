Що відомо про новий завод у США

Завдяки мільйонним інвестиціям від Конгресу, американська оборонна компанія General Dynamics змогла запустити завод всього за 10 місяців з початку будівництва. При цьому, вартість підприємтсва склала понад 500 мільйонів доларів.

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Він включає передові виробничі технології та автоматизацію для виробництва металевих деталей великого калібру. Новий завод створить близько 350 робочих місць у місцевій економіці, коли вийде на повну виробничу потужність та складатиметься з трьох виробничих ліній у різних будівлях.

Цікаво! Щоб забезпечити постачання артилерійських розрахунків України, Пентагон минулого року поставив за мету виробляти 100 000 снарядів на місяць до кінця 2025 року.

Снаряди для України від США

Після вторгнення в Україну в лютому 2022 року попит на 155-міліметрові артилерійські снаряди різко зріс. Це призвело до вичерпання запасів союзників для власної оборони. Як повідомлялось, Україна витрачала від 4000 до 7000 таких снарядів щодня протягом кількох місяців 2023 року.

Цікаво! Згідно з Вільямом Лапланте, головним чиновником Пентагону із закупівель, США надали Києву понад 3 мільйони 155-міліметрових снарядів з початку війни.

Через суперечки між республіканцями в Палаті представників фінансування постачання боєприпасів було призупинене, проте воно відновилося у квітні після ухвалення Конгресом пакета допомоги Україні на суму 61 мільярд доларів.