Выручка Lenovo Group в 4 квартале прошлого финансового года составила 13,8 миллиарда долларов. Годовой показатель составил почти 56,9 миллиарда долларов.

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Также привлекает внимание рост следующих показателей:

чистая прибыль за 4 квартал – 248 миллионов долларов (в начале года прогноз был на уровне 114 миллионов);

годовая часть прибыли – более 1 миллиарда долларов;

дивиденды на акцию – 3,8 цента США.

Компания Lenovo смогла преодолеть прошлогодний спад в отрасли, воспользоваться огромными возможностями для роста, которые предоставляет ИИ, и ускорить темпы развития бизнеса,

– говорится в заявлении.

В Lenovo ожидают, что в течение следующих трех лет компьютеры с ИИ, которые оснащены интуитивными взаимодействиями и подключены к экосистеме различных возможностей ИИ изменят статус с премиум-предложения на мейнстрим. Поэтому, Lenovo намерена сохранить свои позиции во внедрении ИИ и увеличивать прибыльность бизнеса.

Сколько именно Lenovo инвестирует в искусственный интеллект – пока неизвестно. Однако в этой гонке участвуют все компании: недавно Apple объявил об имплементации искусственного интеллекта в операционную систему iPhone.