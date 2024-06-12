Такие совместные учения по мнению бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака – показательное кино для западных стран, которое решили продемонстрировать Россия и Беларусь. Он озвучил 24 Каналу, что никто точно не знает, есть ли по факту эти боеголовки на территории Беларуси.

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Бывший сотрудник СБУ акцентировал внимание на том, что, хотя и Путин заявлял, что не рассматривает возможность использования пока ядерного оружия, однако все его "придворные клоуны", начиная от Соловьева и заканчивая депутатами Госдумы, готовы воспользоваться этим оружием.

"Я усматриваю в этом игру, когда шеф говорит "нет", но подчиненным разрешено делать громкие заявления и держать в состоянии неопределенности цивилизованный мир. Россия могла провести эти учения самостоятельно, но это делается показательно вместе с Беларусью, которая вообще не имеет ключей от того сарая, где хранятся ядерные боеголовки России", – озвучил Ступак.

Путин не аскет, ему есть, что терять

По мнению Ступака, если бы российский диктатор жил аскетично, как, например, Сталин, у которого ничего не было, кроме обуви и трубки, и ему не было бы, что терять, тогда он бы использовал ядерное оружие.

Но мы видим, как Путин ценит роскошную жизнь, дорогостоящие часы, лимузины, имения, инъекции ботокса, чтобы выглядеть молодым, поэтому я не уверен, что он готов сгореть в ядерном аду,

– подытожил Ступак.

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