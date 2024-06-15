Недавние сообщения Reuters о готовности Путина к переговорам вызвали сомнения среди экспертов Института изучения войны. На самом деле это дискуссионная тема – можно ли верить анонимным источникам, передающим якобы намерения главаря Кремля.

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Россия (не) хочет мира

Собственно, западные медиа со ссылкой на анонимные источники в Кремле писали о желании Путина прекратить огонь, признав текущие линии фронта. Однако реальность военных действий и риторика российского руководства не подтверждают эти заявления.

Кремль постоянно изображает интерес к содержательным переговорам. Это является частью информационной операции, имеющей целью убедить Запад пойти на уступки... Многие факты указывают, что Россия намерена завоевать больше территорий в Украине и настроена полностью уничтожить украинскую государственность и идентичность,

– говорится в анализе ISW.

Также Институт изучения войны критически оценивает заявления о готовности Путина к переговорам. Аналитики указывают на расхождения между публичной риторикой и закулисными обсуждениями. Открытие нового фронта на Харьковщине и регулярные ракетные удары по Украине подтверждают намерения России продолжать агрессию.

Обратите внимание! Несмотря на заявления о возможном прекращении огня, действия России на поле боя и ее экспансионистская риторика свидетельствуют об обратном. Эксперты ISW акцентируют, что Кремль использует переговоры как инструмент информационной войны, а не как путь к миру.

В целом ситуация на фронте и заявления российского руководства продолжают вызывать беспокойство среди международного сообщества. Являются ли переговоры реальным путем к миру, или это лишь очередная стратегическая игра Кремля?

Ответ на этот вопрос остается открытым, но анализ ISW дает основания сомневаться в искренности намерений Путина.

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Добавим, что Путин комментировал статью издания Reuters о прекращении огня на текущей линии фронта. Кремлевский главарь заявил, что Россия готова продолжить переговоры с Украиной, но вернуться к ним можно, исходя из уже достигнутых договоренностей.