Украина уже сделала невероятное, объединив вокруг себя столько стран, которые поддерживают именно украинскую формулу справедливого мира. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, объяснив, что это уже первый успех нашего государства.

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Главный результат саммита

К концу подходит второй, то есть последний, день Глобального саммита мира в Швейцарии. Уже известно, что 80 стран и 4 организации подписали совместное коммюнике об основах мира.

Это прорыв украинской дипломатии. Честно говоря, даже несмотря на то, что участие в Глобальном саммите мира приняли более 100 государств и международных организаций, я был пессимистично настроен относительно количества подписей, которые мы соберем под этим документом. Но мы смогли собрать 80 государств. Результат превзошел все ожидания,

– отметил Игорь Чаленко.

По итогам первых результатов саммита, можно констатировать, что мирный процесс действительно начался, базируясь на украинской формуле мира. Ее, напомним, представили еще в ноябре 2022 года. К этому процессу присоединяется огромное количество стран цивилизованного мира.

"Мы понимаем, что России на следующих этапах уже придется учитывать и выстраивать собственную дипломатию, исходя из имеющегося результата. Это уже не является "украинским ультиматумом", как рассказывала Захарова или Лавров (представительница и глава МИД России – 24 Канал). Это уже дипломатический ультиматум большинства мира", – подчеркнул политолог.

У России не осталось аргументов

Интересно, что накануне саммита мира Владимир Путин выступил с абсолютно нереалистичными условиями, при которых Россия якобы пойдет на "мир". Однако это в понимании российского диктатора означает, что Украина должна при этом отдать свои территории и отказаться от стремления вступить в НАТО.

Конечно, Кремль по-всякому пытался дискредитировать саммит, в частности, максимально уменьшить количество стран-участниц на нем, однако, как видим, достичь этой задачи не удалось.

Те, кто захотел принять участие в Саммите – приехали и высказали свое мнение. Более того, российская сторона опосредованно где-то звучала. Взять, например, выступление министра иностранных дел Турции, где он упомянул "предложения", а по факту ультиматумы Путина. Однако Турция подала это так, что Россия, мол, таким образом желает договариваться,

– отметил Чаленко.

Очевидно, что прежде чем выдвигать какие-то условия, России прежде всего необходимо начать соблюдать международное право, продемонстрировать уважение к суверенитету и территориальной целостности Украины. Уже тогда можно начинать работу на Глобальном саммите мира.

"После проведения этого большого мероприятия в Бюргенштоке, ни у России, ни у Китая, или у других государств-партнеров Москвы, уже нет аргументации, почему надо предлагать альтернативы, которые никак не соответствуют международному праву, мол, "не все так однозначно". Нет, как раз все однозначно, и саммит это показал", – подчеркнул политолог.

Для России такое развитие событий, безусловно, является болезненным. Саммит мира в Швейцарии стал топ-темой и в российском информационном пространстве. То, что его по-всякому пытаются очернить, это в очередной раз является доказательством, что Украина на правильном пути.

Закладка основ мира

Мы уже упоминали о совместном коммюнике по итогам саммита. Предлагаем подробнее рассмотреть основные пункты, которые содержатся в декларации.

Ядерная безопасность. ЗАЭС должна работать под контролем Украины.

ЗАЭС должна работать под контролем Украины. Глобальная продовольственная безопасность. Обеспечение доступа к портам Черного и Азовского морей.

Обеспечение доступа к портам Черного и Азовского морей. Возвращение военнопленных, незаконно задержанных гражданских и депортированных детей.

На то, как быстро удастся реализовать эти цели прежде всего необходима политическая воля.

Понятно, если Россия не начнет реагировать и коммуницировать в этих трех вопросах, то история может идти другим путем. А все же учитывая массовость поддержки конкретных пунктов, России придется идти на коммуникацию. Думаю, прежде всего это будет касаться продовольственной безопасности. Это тот шаг, который на самом деле можно сделать быстрее всего,

– объяснил политолог.

По вопросу обмена военнопленных, то ускорение возможно и в этом процессе. Уже сейчас происходит определенная интенсификация работы Координационного центра обращения с военнопленными. С ядерной безопасностью есть определенные нюансы.

"Путин прекрасно осознает, что ЗАЭС для него – это чемоданчик без ручки. Он просто пытается им шантажировать. Даже не в смысле ядерной безопасности. Мы же имеем проблемы в энергосистеме. Путин может сказать, что вернет нам 6 гигаватт. Конечно, под вопросом работа ЗАЭС без Каховского водохранилища, а все же. Думаю, для себя Путин оставляет это как элемент торга", – заметил Чаленко.

Впрочем, в конце концов, все три пункта, которые упомянуты в коммюнике, являются рабочими. Их выполнение можно прокоммуницировать, особенно учитывая такую большую поддержку со стороны мира. Это серьезный шаг к обеспечению будущего мира в Украине.

Важные заявления с Саммита мира