Глава Еврокомиссии сказала по итогам Глобального саммита мира, что российский диктатор настаивает на разоружении Украины, оставляя ее уязвимой к дальнейшей агрессии. По ее словам, ни одна страна бы не приняла таких ужасных условий, пишет 24 Канал.

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Что сказала фон дер Ляйен о привлечении России к миру

Глава Еврокомиссии заявила, что жизненно необходимо, чтобы Украина могла противостоять агрессии России. Это право Киева, в соответствии с уставом ООН.

Руководительница Еврокомиссии сказала, что:

поддержка и Саммит мира приближают настоящий мир. Ведь целью является справедливый, целостный и длительный мир;

Украина будет определять условия справедливого мира.

Чиновница призвала Россию услышать месседж от мирового сообщества, уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, завершить империалистическое насилие и вернуть назад детей.

Когда Россия скажет, что она готова к миру на основе устава ООН, тогда наступит время включить Россию к мирным усилиям. И идти к миру, как финальной стадии. Я надеюсь, это наступит быстро,

– сказала Урсула фон дер Ляйен.

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