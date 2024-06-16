Глава Еврокомиссии сказала по итогам Глобального саммита мира, что российский диктатор настаивает на разоружении Украины, оставляя ее уязвимой к дальнейшей агрессии. По ее словам, ни одна страна бы не приняла таких ужасных условий, пишет 24 Канал.
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Что сказала фон дер Ляйен о привлечении России к миру
Глава Еврокомиссии заявила, что жизненно необходимо, чтобы Украина могла противостоять агрессии России. Это право Киева, в соответствии с уставом ООН.
Руководительница Еврокомиссии сказала, что:
- поддержка и Саммит мира приближают настоящий мир. Ведь целью является справедливый, целостный и длительный мир;
- Украина будет определять условия справедливого мира.
Чиновница призвала Россию услышать месседж от мирового сообщества, уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, завершить империалистическое насилие и вернуть назад детей.
Когда Россия скажет, что она готова к миру на основе устава ООН, тогда наступит время включить Россию к мирным усилиям. И идти к миру, как финальной стадии. Я надеюсь, это наступит быстро,
– сказала Урсула фон дер Ляйен.
Заметьте Начался второй день Саммита мира в Швейцарии: самые интересные заявления стран-участниц
Коммюнике Саммита мира в Швейцарии: кратко
- По итогам Саммита мира в Швейцарии 80 стран и 4 организации подписали коммюнике. Не поставили подпись Саудовская Аравия, Таиланд, Индия, Мексика, ЮАР, Бразилия и Объединенные Арабские Эмираты.
- У тексте документа говорится о недопустимости использования ядерного оружия в войне в Украине, свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам Черного и Азовского морей, освобождение всех военнопленных в рамках обмена "всех на всех".
- Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией могут начаться на "хоть завтра" при условии, что Кремль будет уважать территориальную целостность Украины.
- Президент Украины говорил, что на следующем саммите России передадут план, чтобы зафиксировать реальное окончание войны. Кроме того, уже есть страны, которые готовы принять второй Саммит мира.