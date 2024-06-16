Об этом президент Украины заявил на итоговой пресс-конференции на Саммите мира. Зеленский добавил, что второй Саммит должен объединить совместные усилия по достижению мира, передает 24 Канал.
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Зеленский сделал заявление о проведении второго Саммита мира
Владимир Зеленский надеется, что второй Саммит мира состоится как можно быстрее. Он добавил, что некоторые страны уже заявили о готовности принять его.
Второй Саммит мира должен объединить нашу совместную работу по деталям мира в состоянии войны. У нас нет времени на долговременную работу. Движение к миру означает, что надо действовать быстро, а подготовка должна занять месяцы, а не годы. Поэтому, когда план по миру будет готов, а каждый шаг – проработан, откроется путь ко второму Саммиту мира, а значит – и к завершению этой войны,
– заявил Зеленский.
Президент Украины не сообщил деталей, но отметил, что уже получил предложения от других стран принять второй Саммит мира. Наша страна уже начала переговоры о его проведении.
Зеленский в итоге добавил, что такой выбор действительно будет иметь большое значение в достижении справедливого мира.
На Саммите мира 80 стран подписали коммюнике
80 стран и 4 организации подписали совместное коммюнике об основах мира. Так, документ содержит 3 согласованных пункта:
- Любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде. Украинские атомные электростанции и установки, в частности Запорожская атомная электростанция, должны работать безопасно и защищено под полным суверенным контролем Украины и в соответствии с принципами МАГАТЭ и под ее наблюдением. Любая угроза или использование ядерного оружия в контексте войны в Украине недопустимы.
- Глобальная продовольственная безопасность зависит от бесперебойного производства и поставок продуктов питания. В связи с этим свободное, полное и безопасное торговое судоходство, а также доступ к морским портам на Черном и Азовском морях чрезвычайно важны. Нападения на торговые суда в портах и на всем маршруте, а также на гражданские порты и гражданскую портовую инфраструктуру неприемлемы. Продовольственную безопасность никоим образом нельзя использовать как оружие. Украинская сельскохозяйственная продукция должна безопасно и свободно поставляться заинтересованным третьим странам.
- Все военнопленные должны быть освобождены путем полного обмена. Все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети и все другие украинские незаконно удерживаемые гражданские лица должны быть возвращены в Украину.