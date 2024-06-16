Об этом президент Украины заявил на итоговой пресс-конференции на Саммите мира. Зеленский добавил, что второй Саммит должен объединить совместные усилия по достижению мира, передает 24 Канал.

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Зеленский сделал заявление о проведении второго Саммита мира

Владимир Зеленский надеется, что второй Саммит мира состоится как можно быстрее. Он добавил, что некоторые страны уже заявили о готовности принять его.

Второй Саммит мира должен объединить нашу совместную работу по деталям мира в состоянии войны. У нас нет времени на долговременную работу. Движение к миру означает, что надо действовать быстро, а подготовка должна занять месяцы, а не годы. Поэтому, когда план по миру будет готов, а каждый шаг – проработан, откроется путь ко второму Саммиту мира, а значит – и к завершению этой войны,

– заявил Зеленский.

Президент Украины не сообщил деталей, но отметил, что уже получил предложения от других стран принять второй Саммит мира. Наша страна уже начала переговоры о его проведении.

Зеленский в итоге добавил, что такой выбор действительно будет иметь большое значение в достижении справедливого мира.

На Саммите мира 80 стран подписали коммюнике

80 стран и 4 организации подписали совместное коммюнике об основах мира. Так, документ содержит 3 согласованных пункта: