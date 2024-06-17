У неділю ввечері, 16 червня, вийшло інтерв'ю секретаря РНБО Олександра Литвиненка для британської газети. Під час розмови посадовець відповів на запитання стосовно ядерної зброї ворога.

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Коли Росія може застосувати ядерку

Власне, журналіст запитував секретаря Ради національної безпеки та оборони, чи існують обставини, за яких Путін може вдатися до застосування тактичної ядерної зброї.

Я не виключаю, що Путін може вдатися до використання тактичної ядерної зброї. Ми не можемо нічого виключати, якщо Росія опиниться на межі катастрофічної поразки,

– відповів Литвиненко.

Секретар РНБО припустив, що поки Кремль має перевагу у війні, доти Путін не наважуватиметься на розгортання нуклеарного арсеналу.

Водночас поразка Росії, за словами посадовця, може спровокувати розвал російської лінії фронту. За цим слідуватиме дезертирство, протести в Москві та можливий ядерний удар.

Він хоче жити,

– сказав секретар про Путіна, додаючи, що застосування стратегічної ядерної зброї, вочевидь, спровокує третю світову війну.

Проте слід розуміти, що поразка Росії на фронті в Україні не призведе гарантовано до застосування Москвою ядерної зброї. Це всього "можливий сценарій". Кремль у разі поразки все одно намагатиметься за допомогою пропаганди подати програш як "перемогу".

Чим відрізняється тактична ядерна зброя від стратегічної Зона ураження – це той параметр, який пояснює різницю між тактичною та стратегічною ядерною зброєю. Для тактичної ядерки зона ураження становитиме приблизно 15 кілометрів, а для стратегічної – значно більше. Загалом тактична ядерна зброя – це невеликі ядерні боєголовки та системи доставки, що призначені для використання на фронті чи для завдання обмежених ударів.