НАТО може перевести ядерну зброю у бойову готовність: Світан пояснив намір Альянсу
НАТО розглядає переведення свого ядерного потенціалу у бойову готовність. Так нині починає запускатися система безпеки.
Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що ситуація загострилася ще з 2014 року, коли Путін окупував Крим, частину Донеччини та Луганщини. Тоді европейські механізми безпеки на те ніяк не відреагували. До слова, в Альянсі хочуть розгорнути ядерку, аби показати її світу.
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Які компоненти перевіряють
"Це велике питання до самої системи безпеки. Ось вона лише нині починає запускатись. Перевіряються в ядерній безпеці щонайменше три компоненти", – сказав Світан.
Перший – це боєголовки, які розташовані у місцях зберігання. Другий – це носії ядерних боєголовок. Мовиться про ракети, підводні кораблі, авіацію, артилерію. А також – застосування тактичної ядерної компоненти.
Всі ці механізми повинні бути перевірені, з них має давним-давно бути стертий пил. Повинні вбудуватися в загальну систему ухвалення рішень, адже у структурах НАТО 32 країни,
– наголосив льотчик-інструктор.
Чи потрібна Україні ядерна зброя
Система розташування управління ядеркою у Європі доволі складна. В Альянсі три країни, які мають власну ядерну зброю – Велика Британія, Франція та США. Окрім того, за програмою ядерного обміну, американська ядерка є у Туреччині, Бельгії, Нідерландах, Німеччині та Італії. Таке озброєння можуть намагатися отримати Польща та Швеція.
"Нам дуже важливо при вступі до клубу країн НАТО отримати також доступ до американської ядерної зброї, розташувати її у себе з носіями. Це якраз буде серйозний щит від російських чи постросійських уже держав, на які розвалиться Росія", – додав полковник ЗСУ в запасі.
Ядерна зброя: новини
- Альянс готується до переведення ядерного потенціалу у режим очікування. Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що між країнами блоку були щодо цього консультації. Такий крок – частина політики стримування.
- На це відреагували у Росії. Там почалася істерика. Речник Путіна Дмітрій Пєсков вважає, що така риторика та заяви "неприпустимі".
- Тим часом нещодавно в країні-агресорці розпочався другий етап навчань нестратегічних ядерних сил. У російському міноборони заявляли, що тренування відбуваються між силами Росії та Білорусі.
- Водночас секретар РНБО Олександр Литвиненко не виключає, що Владімір Путін може використати тактичну ядерну зброю, якщо Росія буде на межі катастрофічної поразки.