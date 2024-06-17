У неділю, 16 червня, вийшло інтерв'ю генсека НАТО Єнса Столтенберга для одного з британських медіа. У ньому він, зокрема, заявив про розгортання ядерної зброї.

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Ядерна зброя має бути напоготові

За словами Столтенберга, НАТО готується до переведення нуклеарного арсеналу в бойову готовність для того, аби показати його світові. Водночас невпинно зростає загроза з боку Пекіна та Москви.

Як зазначив генсек Альянсу, між країнами НАТО були живі консультації щодо вилучення ракет зі сховищ і переведення їх у режим очікування. Відповідний крок є частиною політики стримування.

Я не буду вдаватися в оперативні подробиці про те, скільки ядерних боєголовок має бути в робочому стані, а які повинні зберігатися, але нам потрібно проконсультуватися з цих питань. Це саме те, що ми робимо,

– заявив Єнс Столтенберг.

Посадовець додав, що ядерна прозорість має бути наріжним каменем ядерної стратегії Північноатлантичного альянсу. Така політика повинна підготувати Блок до протистояння більш небезпечній частині світу.

Звичайно, метою НАТО є світ без ядерної зброї, але поки існує ядерна зброя, ми залишатимемося ядерним альянсом, тому що світ, де Росія, Китай і Північна Корея мають ядерну зброю, а НАТО не має, є небезпечніший світ.

Як констатував генеральний секретар НАТО, Китай інвестує значні кошти у свою сучасну зброю. Йдеться про те, що ядерний арсенал Пекіна може зрости до 1 000 боєголовок вже до 2030 року.

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