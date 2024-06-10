Коли запровадять санкції

Як повідомляється, країни G7 не планують негайно запроваджувати "каральні заходи", такі як обмеження доступу до SWIFT або глобальної доларової системи, щодо банків третіх країн, які співпрацюють з Росією.

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При цьому, йдеться не про великі банки, а про невеликі кредитні організації. Обговорення щодо формату і змісту попередження тривають досі тривають.

Очікується, що лідери, які збираються на саміт 13 – 15 червня в Італії, організований прем’єр-міністром Джорджією Мелоні, під час своїх приватних зустрічей зосередять увагу на загрозі, яку становить зростання китайсько-російської торгівлі для війни в Україні, і на тому, що з цим робити,

– повідомляє Reuters.

Побоювання щодо можливості введення таких обмежень вже змусило великі китайські банки скоротити або зовсім припинити платежі та розрахунки за транскордонними угодами, пов'язаними з Росією.

Санкції проти банків та компаній, які допомагають Росії