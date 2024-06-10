Когда введут санкции
Как сообщается, страны G7 не планируют немедленно вводить "карательные меры", такие, как ограничение доступа к SWIFT или глобальной долларовой системе, в отношении банков третьих стран, которые сотрудничают с Россией.
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При этом, речь идет не о крупных банках, а о небольших кредитных организациях. Обсуждения относительно формата и содержания предупреждения продолжаются до сих пор продолжаются.
Ожидается, что лидеры, которые собираются на саммит 13 – 15 июня в Италии, организованный премьер-министром Джорджией Мелони, во время своих частных встреч сосредоточат внимание на угрозе, которую составляет рост китайско-российской торговли для войны в Украине, и на том, что с этим делать,
– сообщает Reuters.
Опасения относительно возможности введения таких ограничений уже заставило крупные китайские банки сократить или вовсе прекратить платежи и расчеты по трансграничным сделкам, связанными с Россией.
Санкции против банков и компаний, которые помогают России
- В декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет ввести вторичные санкции на компании и банки третьих стран, помогающие России обходить западные санкции.
- Недавно Еврокомиссия объявила о новом пакете санкций, который включает ограничения для кредиторов, что используют систему финансовых сообщений российского центрального банка SPFS для избежания санкций. Подобно SWIFT, SPFS функционирует как защищенная сеть обмена сообщениями для оптимизации межбанковских платежей.