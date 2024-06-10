Когда введут санкции

Как сообщается, страны G7 не планируют немедленно вводить "карательные меры", такие, как ограничение доступа к SWIFT или глобальной долларовой системе, в отношении банков третьих стран, которые сотрудничают с Россией.

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При этом, речь идет не о крупных банках, а о небольших кредитных организациях. Обсуждения относительно формата и содержания предупреждения продолжаются до сих пор продолжаются.

Ожидается, что лидеры, которые собираются на саммит 13 – 15 июня в Италии, организованный премьер-министром Джорджией Мелони, во время своих частных встреч сосредоточат внимание на угрозе, которую составляет рост китайско-российской торговли для войны в Украине, и на том, что с этим делать,

– сообщает Reuters.

Опасения относительно возможности введения таких ограничений уже заставило крупные китайские банки сократить или вовсе прекратить платежи и расчеты по трансграничным сделкам, связанными с Россией.

Санкции против банков и компаний, которые помогают России