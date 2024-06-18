Про це 24 Каналу заявив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що ситуація загострилася ще з 2014 року, коли Путін окупував Крим, частину Донеччини та Луганщини. Тоді европейські механізми безпеки на те ніяк не відреагували. До слова, в Альянсі хочуть розгорнути ядерку, аби показати її світу.

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Які компоненти перевіряють

"Це велике питання до самої системи безпеки. Ось вона лише нині починає запускатись. Перевіряються в ядерній безпеці щонайменше три компоненти", – сказав Світан.

Перший – це боєголовки, які розташовані у місцях зберігання. Другий – це носії ядерних боєголовок. Мовиться про ракети, підводні кораблі, авіацію, артилерію. А також – застосування тактичної ядерної компоненти.

Всі ці механізми повинні бути перевірені, з них має давним-давно бути стертий пил. Повинні вбудуватися в загальну систему ухвалення рішень, адже у структурах НАТО 32 країни,

– наголосив льотчик-інструктор.

Чи потрібна Україні ядерна зброя

Система розташування управління ядеркою у Європі доволі складна. В Альянсі три країни, які мають власну ядерну зброю – Велика Британія, Франція та США. Окрім того, за програмою ядерного обміну, американська ядерка є у Туреччині, Бельгії, Нідерландах, Німеччині та Італії. Таке озброєння можуть намагатися отримати Польща та Швеція.

"Нам дуже важливо при вступі до клубу країн НАТО отримати також доступ до американської ядерної зброї, розташувати її у себе з носіями. Це якраз буде серйозний щит від російських чи постросійських уже держав, на які розвалиться Росія", – додав полковник ЗСУ в запасі.

Ядерна зброя: новини