Вірний лакей російського диктатора Владіміра Путіна прокоментував заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга про приведення ядерних озброєнь Альянсу до стану бойової готовності, істерично наголосивши на забороні подібної риторики, якої ж власне Москва не дотримується. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що кажуть у Кремлі

Як повідомляв Єнс Столтенберг, НАТО планує переведення ядерної зброї в режим очікування, про що ведуться перемовини в Альянсі. Водночас Дмітрій Пєсков вважає таку риторику та заяви "неприпустимими".

За його словами, коли кремлівський господар Путін говорить про проблематику щодо "воєнних ядерних справ", він нібито всього лише відповідає на запитання журналістів, зокрема іноземних.

Він не говорить про це з власної ініціативи. І він дуже уважно до цього ставиться. А от те, що сказав пан Столтенберг, не вкладається в контекст тієї ж декларації, яку було прийнято напередодні, і яку підписали далеко не всі,

– заявив прислужник диктатора.

Пєсков наголосив, що у вищезгаданому документі йдеться про недопустимість подібної риторики, а от заяви Північноатлантичного альянсу це ні що інше, як нагнітання напруженості.

Однак, з незрозумілих причин, російський посадовець не згадує про усі заяви та дії Владіміра Путіна.

Росія неодноразово погрожувала ядерною зброєю та проводила навчання

На початку травня російське оборонне відомство оголосило про початок підготовки до навчань із застосуванням нестратегічної ядерної зброї.

Країна-агресорка заявила, що ці навчання нібито є відповіддю на "провокаційні заяви окремих західних офіційних осіб".

А от вже наприкінці травня у Росії розпочалися навчання з тактичної ядерної зброї. Тоді у міністерстві оборони країни-агресорки навіть показали кадри з навчань.

Цікаво також, що 1 листопада 2023 року Росія провела випробування міжконтинентальної балістичної ракети РС-24 "Ярс", яка є основною у наземному компоненті російських стратегічних ядерних сил.

Детальніше про заяву Столтенберга

У неділю, 16 червня, вийшло інтерв'ю генсека НАТО Єнса Столтенберга для одного з британських медіа. У ньому він, зокрема, заявив про те, що НАТО готується до переведення нуклеарного арсеналу в бойову готовність.

Це здійснюють для того, аби показати його світові. Водночас невпинно зростає загроза з боку Пекіна та Москви. Як зазначив генсек Альянсу, між країнами НАТО були жваві консультації щодо вилучення ракет зі сховищ і переведення їх у режим очікування.

Посадовець додав, що ядерна прозорість має бути наріжним каменем ядерної стратегії Північноатлантичного альянсу. Така політика має підготувати Блок до протистояння більш небезпечній частині світу.

Нагадаємо також, що МЗС Росії погрожувало ударами у разі розширення ядерної місії НАТО на територію Польщі. Розширення ядерної місії Альянсу нібито має "дестабілізаційний та загрозливий" характер.