Заступник голови Ради безпеки Росії вчергове звернувся до прямих образ та принижень світових лідерів та фактично заявив, що Саміт миру не має сенсу.

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Медведєв знову заговорив про Саміт миру

Цього разу Медведєв вирішив вдатися до літературних аналогій. Ініційований Україною Саміт миру він порівняв з антиутопією Джорджа Орвелла "Колгосп тварин".

Цей швейцарський "колгосп тварин" – найчистіший сюрреалізм. Кафка з Оруеллом нервово курять осторонь. Ніхто з учасників "форуму миру" не знає, що він робить і в чому його роль,

– написав російський чиновник.

За словами Медведєва, на саміт покликали лише "перевірених тварин". У своєму дописі він порівнював світових політиків то з "альпійськими баранами", то з "ланцюговими псами".

Пси гавкають, бризкають на всі боки отруєною слиною і стежать за порядком. А слідкувати треба: вівці часто бліють невпопад і плутаються в завчених формулах. На чолі отари незримо присутній старий недоумкуватий господар, який давно втратив контакт з реальністю і постійно застигає, дивлячись у небо з відсторонено дурним виразом обличчя,

– не зупинявся у своїй маячні Медведєв.

Конференцію у Швейцарії Медведєв так і не назвав Самітом миру, а натомість використав формулювання "альпійський випас худоби". За його словами, усі учасники зустрічі лише витрачають гроші платників податків.

Росія може взяти участь у наступному саміті