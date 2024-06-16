Заступник голови Ради безпеки Росії вчергове звернувся до прямих образ та принижень світових лідерів та фактично заявив, що Саміт миру не має сенсу.
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Медведєв знову заговорив про Саміт миру
Цього разу Медведєв вирішив вдатися до літературних аналогій. Ініційований Україною Саміт миру він порівняв з антиутопією Джорджа Орвелла "Колгосп тварин".
Цей швейцарський "колгосп тварин" – найчистіший сюрреалізм. Кафка з Оруеллом нервово курять осторонь. Ніхто з учасників "форуму миру" не знає, що він робить і в чому його роль,
– написав російський чиновник.
За словами Медведєва, на саміт покликали лише "перевірених тварин". У своєму дописі він порівнював світових політиків то з "альпійськими баранами", то з "ланцюговими псами".
Пси гавкають, бризкають на всі боки отруєною слиною і стежать за порядком. А слідкувати треба: вівці часто бліють невпопад і плутаються в завчених формулах. На чолі отари незримо присутній старий недоумкуватий господар, який давно втратив контакт з реальністю і постійно застигає, дивлячись у небо з відсторонено дурним виразом обличчя,
– не зупинявся у своїй маячні Медведєв.
Конференцію у Швейцарії Медведєв так і не назвав Самітом миру, а натомість використав формулювання "альпійський випас худоби". За його словами, усі учасники зустрічі лише витрачають гроші платників податків.
Росія може взяти участь у наступному саміті
- Володимир Зеленський повідомив, що є охочі прийняти другий Саміт миру. Він наголосив, що це буде через місяці, а не роки. В Офісі Президента також заявляли, що не відкидаються "певні формати" участі Росії.
- Президентка Швейцарії заявила, що російський президент Владімір Путін може бути присутній на нових потенційних конференціях і переговорах щодо миру в Україні, які проводитиме її країна. За її словами, це може статися попри наявність у глави Кремля ордера на арешт.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також заявив, що для того, щоб закінчити війну, потрібно запросити й протилежну сторону. Тобто конфлікт так чи інакше закінчиться переговорами. За словами голови МЗС України, наступний саміт мав би ознаменувати кінець війни.