К Покровску Россия стянула группировку в 110 тысяч военных. Они пытаются прорвать украинскую оборону.

Диверсионные группы врага просочились в несколько населенных пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы Украина".

Смотрите также Доброполью ничего не будет угрожать, – полковник запаса раскрыл действия россиян возле Покровска

Что известно о ситуации на покровском направлении?

Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону у Покровска. С этой целью действуют малые пехотные и диверсионные группы.

Часть из них просочилась в населенные пункты Золотой Колодец, Веселое, Вольное, Рубежное и Кучеров Яр.

Некоторые из групп уже уничтожены, остальные – в процессе уничтожения. Ситуация непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры,

– отметил Ковалев.

Всего на покровском направлении Россия собрала 110 тысяч военных. Ковалев сообщил, что для усиления обороны выделены резервные силы ВСУ, первые успехи уже есть – оккупантов уничтожают и берут в плен.