Россия стянула более 110 тысяч военных на покровское направление, – Генштаб
- Россия собрала группировку в 110 тысяч военных на покровском направлении, пытаясь прорвать украинскую оборону.
- Диверсионные группы врага проникли в несколько населенных пунктов, где часть из них уже уничтожена, а остальные в процессе уничтожения.
К Покровску Россия стянула группировку в 110 тысяч военных. Они пытаются прорвать украинскую оборону.
Диверсионные группы врага просочились в несколько населенных пунктов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мы Украина".
Смотрите также Доброполью ничего не будет угрожать, – полковник запаса раскрыл действия россиян возле Покровска
Что известно о ситуации на покровском направлении?
Представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев заявил, что враг пытается прорвать украинскую оборону у Покровска. С этой целью действуют малые пехотные и диверсионные группы.
Часть из них просочилась в населенные пункты Золотой Колодец, Веселое, Вольное, Рубежное и Кучеров Яр.
Некоторые из групп уже уничтожены, остальные – в процессе уничтожения. Ситуация непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры,
– отметил Ковалев.
Всего на покровском направлении Россия собрала 110 тысяч военных. Ковалев сообщил, что для усиления обороны выделены резервные силы ВСУ, первые успехи уже есть – оккупантов уничтожают и берут в плен.