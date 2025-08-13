До Покровська Росія стягнула угрупування у 110 тисяч військових. Вони намагаються прорвати українську оборону.

Диверсійні групи ворога просочилися у кілька населених пунктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми Україна".

Що відомо про ситуацію на покровському напрямку?

Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону біля Покровська. З цією метою діють малі піхотні та диверсійні групи.

Частина з них просочилася до населених пунктів Золотий Колодязь, Веселе, Вільне, Рубіжне та Кучерів Яр.

Деякі з груп вже знищені, решта – в процесі знищення. Ситуація непроста і динамічна, однак Сили оборони вживають усіх необхідних заходів,

– зазначив Ковальов.

Загалом на покровському напрямку Росія зібрала 110 тисяч військових. Ковальов повідомив, що для посилення оборони виділено резервні сили ЗСУ, перші успіхи вже є – окупантів знищують та беруть у полон.