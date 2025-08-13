Росія стягнула понад 110 тисяч військових на покровський напрямок, – Генштаб
- Росія зібрала угрупування у 110 тисяч військових на покровському напрямку, намагаючись прорвати українську оборону.
- Диверсійні групи ворога проникли у кілька населених пунктів, де частина з них вже знищена, а решта в процесі знищення.
До Покровська Росія стягнула угрупування у 110 тисяч військових. Вони намагаються прорвати українську оборону.
Диверсійні групи ворога просочилися у кілька населених пунктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Ми Україна".
Дивіться також Добропіллю нічого не загрожуватиме, – полковник запасу розкрив дії росіян біля Покровська
Що відомо про ситуацію на покровському напрямку?
Речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов заявив, що ворог намагається прорвати українську оборону біля Покровська. З цією метою діють малі піхотні та диверсійні групи.
Частина з них просочилася до населених пунктів Золотий Колодязь, Веселе, Вільне, Рубіжне та Кучерів Яр.
Деякі з груп вже знищені, решта – в процесі знищення. Ситуація непроста і динамічна, однак Сили оборони вживають усіх необхідних заходів,
– зазначив Ковальов.
Загалом на покровському напрямку Росія зібрала 110 тисяч військових. Ковальов повідомив, що для посилення оборони виділено резервні сили ЗСУ, перші успіхи вже є – окупантів знищують та беруть у полон.